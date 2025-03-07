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    川普向被困太空人保證「救援」： SpaceX救援艙計畫2週內啟程

    美國太空總署太空人魏勒摩爾與威廉斯原定於2024年6月執行為期八天的任務，卻因波音星際航線太空船發生技術故障，被迫滯留國際太空站至今，任務大幅延長。（美聯社）

    美國太空總署太空人魏勒摩爾與威廉斯原定於2024年6月執行為期八天的任務，卻因波音星際航線太空船發生技術故障，被迫滯留國際太空站至今，任務大幅延長。（美聯社）

    2025/03/07 12:34

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）太空人魏勒摩爾（Butch Wilmore）與威廉斯（Suni Williams）原定於2024年6月執行為期8天的任務，卻因波音星際航線（Starliner）太空船發生技術故障，被迫滯留國際太空站（ISS）至今，任務大幅延長。

    綜合外媒報導，美國前總統川普日前表示，SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）正準備派遣一艘太空船，計劃在2週內將這兩名NASA太空人接回地球。根據計畫，SpaceX的「龍飛船」（Dragon）將於週三發射前往太空站，經過數日交接後，載回魏勒摩爾和威廉斯。

    川普在公開發言中指責前總統拜登「將NASA太空人獨自遺留在太空」，並聲稱自己親自聯繫馬斯克協助救援。他甚至開玩笑表示，應該親自參與這次行動。

    NASA則強調，延遲歸航純粹是基於安全考量，並否認太空人被「拋棄」。事實上，NASA早在2023年9月就曾安排SpaceX「龍飛船」執行相關任務，但因技術評估問題，決定推遲返航計畫。NASA於去年12月宣布，兩名太空人需等待替代太空船抵達，時間「不早於3月下旬」。

    對於川普的批評，魏勒摩爾與威廉斯皆予以否認，並表示雖然停留時間遠超預期，但他們已充分利用這段時間執行額外的科學研究及太空站維護工作。

    對於川普的批評，魏勒摩爾與威廉斯皆予以否認，並表示雖然停留時間遠超預期，但他們已充分利用這段時間執行額外的科學研究及太空站維護工作。（美聯社）

    對於川普的批評，魏勒摩爾與威廉斯皆予以否認，並表示雖然停留時間遠超預期，但他們已充分利用這段時間執行額外的科學研究及太空站維護工作。（美聯社）

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