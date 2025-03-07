人體「隱藏武器」曝光！科學家發現全新免疫機制 對抗超級細菌有解

左圖顯示健康的葡萄球菌，其外膜完整、結構清晰；右圖則呈現同一細菌遭受蛋白酶體（proteasome）製造的抗菌物質攻擊後，外膜破裂、內容物外洩，顯露被摧毀的狀態。（圖取自Weizmann Institute of Science官網）

2025/03/07 11:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列魏茲曼科學研究院（Weizmann Institute of Science）的科學家近日揭示了一種前所未見的免疫機制，徹底改變我們對人體抵禦細菌感染的認知。這項研究發現，人體內負責回收蛋白質的「蛋白酶體」（proteasome）不僅是細胞的「清道夫」，還能化身為「武器工廠」，將老舊蛋白質轉化成攻擊細菌的天然抗生素。

英國廣播公司（BBC）報導，這項突破性發現不僅為對抗日益嚴重的抗藥性細菌問題開闢新路，也可能成為新型抗生素的潛在寶庫。研究成果已於國際頂尖期刊《自然》（Nature）發表。

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蛋白酶體存在於人體每一顆細胞中，日常負責分解老化蛋白質，將其拆解為小片段供細胞再利用。然而，這項研究顯示，當細菌入侵時，蛋白酶體會迅速轉換角色，改變結構並製造出能撕裂細菌外膜的抗菌物質，直接消滅入侵者。

研究團隊在實驗室與小鼠模型中測試這些天然抗生素，發現其效果媲美現有藥物。若將蛋白酶體功能關閉，細胞對沙門氏菌（Salmonella）等細菌的抵抗力則大幅下降，凸顯這一機制的重要性。

這項發現讓科學家振奮。帶領研究的魏茲曼科學研究院教授梅爾布（Prof. Yifat Merbl）表示：「我們從未料到蛋白酶體還有這種功能。這是一種遍布全身細胞的天然防禦機制，創造了一類全新的抗菌物質。」研究團隊甚至形容這過程像是「垃圾場挖寶」，從蛋白酶體中發掘出潛在的抗生素資源。

然而，專家也提醒，這項發現距離實際應用尚有距離。英國帝國理工學院（Imperial College London）免疫學家戴維斯（Prof. Daniel Davis）稱讚這項研究「令人驚嘆且深具啟發性」，因為它揭示了細胞內抗菌分子的全新生成方式，但他也指出，將其轉化為藥物仍需時間驗證。全球每年有超過百萬人死於抗藥性感染，新型抗生素研發卻進展緩慢，這讓科學家對此發現寄予厚望。

英國國王學院倫敦分校微生物學家愛德華茲（Dr. Lindsey Edwards）則樂觀表示：「這就像在人體內找到一座抗生素金礦。」她認為，這些抗菌物質因源自人體自身，未來若開發成藥，可能在安全性上更具優勢，減少副作用風險。面對超級細菌的威脅，這項發現無疑為科學界注入一劑強心針。

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