中共成功洗腦香港！作家曝小學生嗆爸不會唱「中國人」就不是中國人

為了強化香港人的「愛國」精神，中共積極推動洗腦教育，引發香港人憂慮。圖為香港東湧一名學生手持中國國旗和香港區旗。（法新社）

2025/03/07 11:21

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共在香港推動「港版國安法」打壓人權，同時「清洗」香港教育界。香港作家馮睎乾稱，香港教師如今奉命「說好中國故事」，一味宣揚中國，友人兒子現就讀小學三年級，被誤導僅有中國太空人登上月球；還質問父親「不會唱劉德華的『中國人』，就不是中國人！」令友人想起文革時「紅衛兵」批鬥父母的場景。

馮睎乾今天在臉書粉絲專頁提到，日前與一名曾在香港的中學任教十多年的朋友，談論當前香港的教育狀況，「他越講越感慨，而我則越聽越驚訝。」

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被問到子女在香港讀書的情況，該名前香港中學老師講述兩件令他錯愕的事。

「第一件有關『中國太空人登月』。他的兒子現在是小學三年級生，據他說，兒子在學校完全沒聽過1969年美國太空人登月的事，甚至不知道誰是Neil Armstrong，只聽過中國第一位飛上太空的人叫楊利偉。」

「原來，學校的老師總是『說好中國故事』，一味宣揚中國的偉大成就，對太空人的介紹也只強調楊利偉的威水史（豐功偉業），讓學生誤以為在所有國家中，只有中國派出了太空人，甚至誤認為楊利偉就是『登月第一人』——事實上，楊利偉從未登月，月球至今只有美國的太空人成功登陸。」

該名前香港中學教師感嘆，他唯一能做的就是在家為孩子「補課」，透過網路了解真正的登月歷史。他還說：「如果有一天香港封網，那我們就得走了。」

第二件事與劉德華的一首歌有關。「有天，他的兒子問他：『你會唱劉德華的『中國人』嗎？」朋友答道：『不會』。想不到兒子隨即說：「你不會唱『中國人』，那你就不是中國人了！老師說所有中國人都會唱這首歌，我們在學校都學會唱了。」

「朋友說，當他聽到兒子質疑他不是中國人時，他的確呆了，『我不禁想起文革時紅衛兵批鬥父母的場景。』他自己曾是教師，現在卻為孩子在學校所受的教育而煩惱，真是諷刺。」

馮睎乾還說，這名教師友人的兩個孩子都在讀小學，「每當電視播出中共國歌，他們往往會走到電視機前聽，甚至跟著唱。」

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