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    川普喊不公！抨擊美日安保條約 質疑「誰做了這種約定」

    美國總統川普6日公開批評《美日安保條約》，質疑美國必須協防日本，但日本卻沒有保護美國的義務。（彭博資料照）

    美國總統川普6日公開批評《美日安保條約》，質疑美國必須協防日本，但日本卻沒有保護美國的義務。（彭博資料照）

    2025/03/07 11:03

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）6日在白宮向媒體談及，根據《美日安保條約》，美國必須協防日本，但日本卻沒有保護美國的義務，因此他質疑條約是單方面的，並對此表達了不滿。

    這是川普在第二任期內首度公開批評《美日安保條約》，日媒《共同社》分析，未來川普可能以此為由，迫使日本增加國防經費。川普第一次執政時，曾稱《美日安保條約》是「不公平的協議」。

    《美日安保條約》是美日兩國關係的根基，也促使美國持續在亞太地區發揮影響力。《共同社》指出，日本政府恐被迫採取緊急應對措施，確認川普的真實意圖。

    川普6日表示，「我很喜歡日本，我們的關係很好，但（美日兩國）存在一個頗有意思的約定。不管在何種情況下，日本都沒有保護我們的義務。」他進一步質疑，「是誰做了這種約定？」

    美國總統川普提名的國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）本月4日提出，日本應盡快將國防經費在國內生產毛額（GDP）中的佔比提升至3%。柯伯吉認為，川普政府對日本政府應採取「具建設性但伴隨施壓的手段」，敦促日方增強防衛力量。

    對於柯伯吉上述言論，日本首相石破茂5日公開回應，「日本的防衛經費由日本決定，並非因他國提出而決定。」日本官房長官林芳正也補充，「不應預設金額和GDP佔比，重要的是防衛力量的內容。」

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