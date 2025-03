24萬名烏克蘭難民恐遭遣返 川普政府擬取消戰爭難民保護身分

2025/03/07 09:51

〔即時新聞/綜合報導〕美國政府計畫取消約24萬名俄烏戰爭後抵美的烏克蘭難民的臨時法律身分,此舉恐使他們面臨遣返風險,進一步加劇移民政策的爭議。

綜合外媒報導,知情人士透露,川普政府正考慮終止拜登政府時期透過「團結烏克蘭」(Uniting for Ukraine)等人道計畫所提供的法律保護。這項行動最快可能於4月開始實施,作為政府更大規模移民政策調整的一部分,目標在撤銷約180萬名透過臨時人道計畫進入美國的移民保護資格。

消息傳出後,在美烏克蘭人陷入恐慌,許多難民擔憂若遭遣返回國,將面臨無家可歸的處境,因為他們的家園已在戰火中毀壞。一名不願具名的烏克蘭移民表示,他們對未來感到不確定,只能「一天一天地過」。

對此,白宮新聞秘書李威特(Karoline Leavitt)在社交媒體X上否認相關報導,強調「尚未做出任何決定」,並指責相關報導為「假新聞」。美國國土安全部發言人麥克勞克林(Tricia McLaughlin)也表示,該部門目前無任何相關聲明。

川普總統日前已簽署行政命令,指示國土安全部「終止所有分類假釋計畫」,並採取行動撤銷數十萬名委內瑞拉和海地移民的臨時保護身分。此外,政府亦暫停所有對外援助計畫90天,以進行審查。

目前已有訴訟挑戰川普政府終止人道假釋計畫的決定。該計畫允許來自烏克蘭、阿富汗、古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的87.5萬名移民進入美國。預計未來將有更多法律訴訟與政治抗議針對政府的移民政策展開。

