為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    阿爾巴尼亞禁TikTok 當局宣布幾天內開始實施

    2025/03/07 03:00

    〔中央社〕阿爾巴尼亞當局今天表示，未來幾天內將關閉中國短影音平台「抖音」的海外版本TikTok，實施去年12月宣布的禁令。

    法新社報導，教育部長馬納斯提留（Ogerta Manastirliu）表示：「主管機關將在網路供應商及科技平台配合下採取必要措施，在幾天或一週內執行這項決定。」她並補充，禁令預計持續12個月。

    去年11月，阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana）一所學校的附近，發生14歲青少年遭同學刺殺事件。當地媒體報導，這起案件的起因是兩人曾在TikTok上爆發爭吵。

    這起殺人案促使阿爾巴尼亞家長、心理學家及教育機構討論社群網路對年輕人的影響。

    阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）去年12月宣布，全國從2025年起對TikTok實施至少一年禁令，他還稱TikTok是「社群惡棍」。

    拉瑪今天則在社群平台X發文稱，在諮詢數千名家長和老師後，當局正在跟TikTok談判。他寫道：「我們已開始與TikTok進行非常積極的對話，TikTok的代表很快就會來阿爾巴尼亞，向我們提出一系列旨在強化兒童安全的措施。」

    反對派則抨擊這項禁令，表示這會影響到他們在5月國會大選前的競選活動。1140307

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播