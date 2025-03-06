全球暖化警訊 2月海冰覆蓋寫新低

專家分析指出，全球海冰覆蓋在今年2月跌至歷史新低。圖為2024年1月27日在南極洲南設得蘭群島的利文斯頓島拍攝到的1隻海豹。（法新社檔案照）

2025/03/06 23:40

〔編譯張沛元／綜合報導〕歐洲聯盟（EU）氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service, C3S）6日指出，值此全球持續異常高溫以及北極附近溫度比均溫高攝氏11度，全球海冰覆蓋（sea ice cover）在今年2月跌至歷史新低。

C3S表示，溫室氣體排放助長自2023年以來的持續高溫，上月則是有紀錄以來第3炎熱的2月；合計南北兩極的海冰覆蓋（結冰並漂浮於海面的海水）在2月7日達到有紀錄以來最少的1604萬平方公里。

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負責營運C3S的「歐洲中期天氣預報中心」（European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF）的勃吉斯（Samantha Burgess）說，2025年2月持續過去2年來觀測到的破紀錄或快破紀錄的高溫…全球暖化的後果之一就是海冰融化，而少到破紀錄或快破紀錄的兩極海冰覆蓋，致使全球海冰覆蓋跌至史上最低。

C3S說，通常在3月會達到其年度冬季最大值的北極冰蓋，上月創下歷來2月新低，比平均值還少8%；至於正值夏季冰融期的南極，整個2月的海冰覆蓋比平均值少26%，甚至可能在2月底創年度新低；若獲證實，將是有衛星紀錄以來第2低的南極海冰覆蓋。

南北兩極是地球上對氣候變遷最敏感的地區，暖化速度全球平均的數倍。

海冰覆蓋減少雖不影響海平面，但會嚴重衝擊天氣模式、全球氣候、洋流、人類以及生態系統；當反射率高的冰與雪融為深藍色的海洋，原本被冰雪反射回太空的太陽能量，如今全部被海水吸收，進而加速全球暖化。

英國國家海洋中心（National Oceanography Centre）教授喬西（Simon Josey）說，C3S的全球海冰覆蓋創新低的分析令人嚴重關切，反映出北南兩極出現重大改變；海洋與大氣溫的高溫，可能導致南極冰在南半球入冬後也無法大量重生。

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