馬克宏提核武護歐盟 俄外長斥「當代希特勒」

烏克蘭總統弗澤倫斯基（左）在布魯塞爾的歐盟總部，會晤法國總統馬克宏。（歐新社）

2025/03/06 21:02

〔編譯陳成良／綜合報導〕歐盟27國領導人六日在布魯塞爾召開峰會，聚焦國防支出與烏克蘭援助。會前，法國總統馬克宏提議將法國核保護傘擴展至歐洲盟國，以對抗俄羅斯威脅，引發克里姆林宮強烈反彈，並將其比作希特勒與拿破崙，暗諷其野心。

馬克宏5日在全國演說中指出，俄羅斯入侵烏克蘭後，對歐洲構成「嚴重威脅」，強調歐洲不能再依賴美國保護。他說：「我決定開啟法國核威懾力量保護歐洲盟友的戰略辯論。」他暗示法國核武可為盟國提供「額外屏障」，但核武使用決策仍由法國掌控。此提議呼應德國下屆總理熱門人選梅爾茨（Friedrich Merz）去年倡議，與法、英討論「核共享」。

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俄羅斯迅即反制。外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）6日稱此為「對俄威脅」，指馬克宏「準備對俄使用核武」，並將其比作希特勒與拿破崙，暗諷其野心。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則批馬克宏言論「極具對抗性」，升高緊張局勢。

在美國川普政府凍結對烏克蘭軍援後，歐盟執委會主席馮德萊恩4日緊急提出總額8000億歐元（約新台幣28.46兆元）的「重整歐洲軍備」（REARM Europe）計畫。此舉創下二戰後歐洲最大規模集體防衛投資，於6日提交歐盟領袖緊急峰會討論，目標建構「後美國時代」的歐洲安全架構。

歐盟27國盼在峰會重申對烏克蘭支持，彌補美國援助空缺。歐盟外交政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）提議今年提供20億歐元軍援，依各國經濟規模分攤，但尚未獲全數同意。匈牙利總理奧班（Viktor Orban）2日致函歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa），稱對烏策略「分歧難解」，揚言否決該決議。斯洛伐克總理菲科（Robert Fico）則要求恢復俄羅斯經烏天然氣過境，否則拒支持軍援，凸顯內部裂痕。

歐盟雖有意增強軍力，但內部分歧與資金挑戰讓前景未明。馬克宏另提若烏俄簽署和平協議，歐洲可派兵監督執行，確保俄不再入侵。他強調：「這些士兵不會上前線作戰，而是保障和平落實。」然而，拉夫羅夫反對歐軍部署，視其為「北約擴張延伸」。

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