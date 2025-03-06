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    川普警告立即釋放人質 哈瑪斯反擊：恐毀停火協議

    以色列特拉維夫的示威者持人質肖像和標語，要求立即釋放遭哈瑪斯綁架的人質。（路透）

    以色列特拉維夫的示威者持人質肖像和標語，要求立即釋放遭哈瑪斯綁架的人質。（路透）

    2025/03/06 19:51

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普警告哈瑪斯立即釋放人質，否則加薩人民將面臨「死路一條」。哈瑪斯發言人卡西姆（Hazem Qasim）6日強烈反擊，指川普言論恐摧毀1月19日生效的脆弱停火協議，並助長以色列無視協議條款。

    法新社報導，卡西姆敦促美國轉而施壓以色列，推動停火進入第2階段，避免加薩局勢進一步惡化。這番交鋒發生在美國罕見承認，與哈瑪斯直接談判美國人質問題後數小時，凸顯緊張情勢。

    川普5日在社群平台Truth Social發文：「立即釋放所有人質，並交還你們殺害者的遺體，否則一切結束！」他剛與獲釋人質會面後警告哈瑪斯領導層：「現在離開加薩還來得及，這是你們最後機會。」他更對加薩人民喊話：「扣押人質，你們死定了；放人才能迎來美好未來。」川普強調將全力支援以色列「完成任務」，加快數十億美元武器運送。以色列總理納坦亞胡辦公室證實，已事先知情並表達立場。

    哈瑪斯則將川普的威脅視為停火的最大威脅。卡西姆在聲明中表示：「這些威脅讓停火進程更加複雜，鼓勵以色列規避協議義務。」他警告，若美國不採取行動約束以色列，加薩將陷入更深危機。

    美國國務卿魯比歐警告哈瑪斯：「川普說到做到，他若說要行動，就一定會做。」

    停火第1階段上週末結束，歷經六週平靜，雙方交換人質與囚犯。以色列盼延長至4月中旬，哈瑪斯則堅持立即進入第2階段，邁向持久和平。然而，以色列強硬表態並切斷加薩物資流通，新參謀總長扎米爾（Eyal Zamir）坦言：「哈瑪斯雖受重創，但未被擊敗。」

    加薩人道危機隨之惡化。法國、英國、德國聯合聲明稱當地局勢「災難性」，敦促以色列確保援助暢通。南非則指控以色列以「飢餓作為戰爭武器」。

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