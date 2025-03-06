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    108歲理髮師！日本超級阿嬤創金氏紀錄 入行94年快樂剪髮不退休

    日本現年108歲的箱石シツイ獲金氏紀錄認證為世上最年長的女理髮師。（擷取自金氏世界紀錄官網）

    日本現年108歲的箱石シツイ獲金氏紀錄認證為世上最年長的女理髮師。（擷取自金氏世界紀錄官網）

    2025/03/06 23:42

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本108歲高齡理髮師箱石シツイ（Hakoishi Shitsui）近日獲得金氏世界紀錄認證，成為全球最年長女性理髮師。她18歲取得理髮師執照以來，已堅持從業90年，雖然戰爭曾摧毀她的理髮店，丈夫也在戰爭中犧牲，但她始終沒有放棄，如今仍會為熟客提供理髮服務，展現驚人的職業奉獻精神。

    綜合外媒報導，箱石女士1916年出生於日本栃木縣，14歲時隻身到東京學習理髮，18歲取得執照後投身業界。1939年，她與丈夫在東京開設理髮店，卻遇上二戰爆發，丈夫被徵召入伍戰死，她的店舖也在美軍空襲中焚毀。戰後，她帶著孩子返回家鄉，在栃木縣那珂川町重新開業，一路工作至今。

    雖然年事已高，箱石仍堅持每月回到理髮店，為老顧客理髮。她曾在2021年東京奧運傳遞聖火，當時已高齡104歲。她笑稱，雖然膝蓋疼痛讓她無法頻繁工作，但只要有人找她剪髮，就會努力應對，「生活雖然艱辛，但我真的很快樂」。

    據金氏世界紀錄認證，箱石女士以108歲115天的年齡成為最年長的女性理髮師，而最年長的男性理髮師則是已故美國男子，享壽107歲220天。此外，根據日本總務省數據，日本目前65歲以上的老年人口已超過3600萬人，占全國人口近30％，百歲以上人瑞則達9萬5000人，成為世界上高齡人口比例最高的國家之一。

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