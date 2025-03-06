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    死者身分曝光！墨西哥9屍命案 疑「惹錯人」慘遭斷掌處決

    墨西哥一輛廢棄車輛內，發現9具遭肢解遺體，死者雙手被砍斷並裝袋。（擷取自社群平台「Ｘ」）

    墨西哥一輛廢棄車輛內，發現9具遭肢解遺體，死者雙手被砍斷並裝袋。（擷取自社群平台「Ｘ」）

    2025/03/06 19:42

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥近日發生駭人血案，一輛廢棄車輛內驚見9具遭肢解遺體，所有死者雙手皆被砍斷並裝入袋中。這起案件最初被認為是旅遊學生遇害，然而經調查顯示，死者疑為犯罪組織成員，可能因「惹錯人」遭到私刑處決。

    根據《每日郵報》報導，警方於2日在普埃布拉州（Puebla）和瓦哈卡州（Oaxaca）的邊境公路旁，發現這輛載有9具遺體的深灰色轎車，其中5具遺體被血跡斑斑的防水布覆蓋，其餘4具則被塞入後車廂內，所有死者的雙手皆遭砍斷，並被裝入一個袋子，與遺體一同塞入車內。

    據了解，9名死者最初被認為是來自特拉斯卡拉州（Tlaxcala）的學生，於2月底前往瓦哈卡州海邊度假，並於2月27日被通報失蹤。然而，當地報社隨後披露，死者實為犯罪組織「Los Zacapoaxtlas」的成員，據稱因從事搶劫與盜竊行為「惹錯人」，遭到敵對勢力以極端手段處決。

    與此同時，該組織首腦Jose Alfredo也於同日遭槍殺，遺體旁留有字條寫道：「這就是偷竊的下場」。墨西哥販毒集團過去曾多次以砍手，作為對竊賊的懲罰方式，進一步加深案件與幫派衝突的關聯性。

    目前，當地檢察機關已確認其中8名死者身分，年齡介於19至29歲之間，分別為：29歲安吉（Angie Lizeth）、19歲布倫達（Brenda Mariel）、23歲杰奎琳（Jacqueline Ailet）、28歲諾埃米（Noemi Yamileth）、21歲萊斯利（Lesly Noya Trejo）、28歲勞爾（Raul Emmanuel）、魯本（Ruben Antonio）和羅蘭多（Rolando Armando），而第9名受害者仍待進一步確認。

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