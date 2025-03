死者身分曝光！墨西哥9屍命案 疑「惹錯人」慘遭斷掌處決

2025/03/06 19:42

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕墨西哥近日發生駭人血案,一輛廢棄車輛內驚見9具遭肢解遺體,所有死者雙手皆被砍斷並裝入袋中。這起案件最初被認為是旅遊學生遇害,然而經調查顯示,死者疑為犯罪組織成員,可能因「惹錯人」遭到私刑處決。

根據《每日郵報》報導,警方於2日在普埃布拉州(Puebla)和瓦哈卡州(Oaxaca)的邊境公路旁,發現這輛載有9具遺體的深灰色轎車,其中5具遺體被血跡斑斑的防水布覆蓋,其餘4具則被塞入後車廂內,所有死者的雙手皆遭砍斷,並被裝入一個袋子,與遺體一同塞入車內。

請繼續往下閱讀...

據了解,9名死者最初被認為是來自特拉斯卡拉州(Tlaxcala)的學生,於2月底前往瓦哈卡州海邊度假,並於2月27日被通報失蹤。然而,當地報社隨後披露,死者實為犯罪組織「Los Zacapoaxtlas」的成員,據稱因從事搶劫與盜竊行為「惹錯人」,遭到敵對勢力以極端手段處決。

與此同時,該組織首腦Jose Alfredo也於同日遭槍殺,遺體旁留有字條寫道:「這就是偷竊的下場」。墨西哥販毒集團過去曾多次以砍手,作為對竊賊的懲罰方式,進一步加深案件與幫派衝突的關聯性。

目前,當地檢察機關已確認其中8名死者身分,年齡介於19至29歲之間,分別為:29歲安吉(Angie Lizeth)、19歲布倫達(Brenda Mariel)、23歲杰奎琳(Jacqueline Ailet)、28歲諾埃米(Noemi Yamileth)、21歲萊斯利(Lesly Noya Trejo)、28歲勞爾(Raul Emmanuel)、魯本(Ruben Antonio)和羅蘭多(Rolando Armando),而第9名受害者仍待進一步確認。

Chilling message behind severed hands of nine victims in Mexico bloodbath: How ruthless cartels punish 'thieves' by cutting off limbs as cops say butchered students 'messed with the wrong person' https://t.co/B4EnAHZSOl