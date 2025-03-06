韓美妝店保養品含「精液成分」 性暗示廣告引爭議

韓國保養品廣告性暗示惹爭議。（圖擷取自《NEWS 1》）

2025/03/06 19:30

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期，一則來自韓國的保養品網路廣告引發爭議。這則推銷保養品的廣告強調包含「精液成分」，且可在韓國知名藥妝店「Olive Young」購得。不過廣告表達方式引發大量負面反應，尤其是性暗示內容，令不少網友感到不適。

根據《NEWS 1》的報導，該廣告採用了「女友視角」的拍攝手法，故事情節描述一名男子帶著女友前往藥妝店，並向她推薦一款含有「鮭魚精液成分」的保養品。儘管女友對這個成分表示反感，並且質疑產品的潔淨性，但最終她還是決定購買並使用。使用過程中，男子開玩笑問道：「有聞到精液的味道嗎？」女友回答並未察覺異味，而男子則感慨產品的觸感出乎意料的滑順，完全不符合他預想的「黏膩感」。

其實，所謂的「鮭魚精液成分」，實際上是「PDRN」（Polydeoxyribonucleotide，多聚脫氧核醣核苷酸），是一種有助於組織修復與抗衰老的成分，廣泛應用於護膚產品中。然而，儘管PDRN的來源確實與鮭魚精液有關，許多觀眾認為廣告過度強調「精液」這一元素，並將其與產品特性不當聯繫，使得部分網友感到不舒服，並認為廣告語帶有性暗示，誤導觀眾。

該廣告上線後，引起了正反兩極的評價。有些人批評其過度玩弄性暗示，而另一些人則覺得，這樣的創意方式太過誇張，不符合品牌形象。一位觀眾甚至向廠商提出投訴，指出該廣告的內容不僅讓人反感，還可能損害品牌形象。廠商隨後也發出聲明，表示這段廣告並未經過最終審核，而是由外包給廣告公司製作的。廠商強調，對於這起事件已經採取措施，要求廣告立即下架，並對消費者和網友表示誠摯歉意。

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