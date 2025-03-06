19.7光年外「超級地球」！HD 20794 d或成解鎖外星生命之鑰

新發現的超級地球有適居潛力。圖為太陽系外行星概念圖。（歐新社檔案照）

2025/03/06 19:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕《每日科技網》（scitechdaily）報導，天文學家發現一顆名為「HD 20794 d」的「超級地球」，距離地球僅19.7光年，位於其恆星的宜居帶。這顆太陽系外行星特殊的橢圓軌道，可能使其具備孕育生命的潛力。這個發現為20年觀測成果，發表於《天文與天體物理學》期刊，是行星宜居性研究的重大進展。

HD 20794 d是顆類地行星，繞行一顆與太陽相似的G型恆星。它位於一個包含另外兩顆行星的系統中，以宇宙尺度而言，與地球僅是「鄰居」之遙。其恆星HD 20794的亮度與近距離，成為未來觀測系外行星大氣層的理想目標。

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HD 20794 d位於恆星的宜居帶內，即液態水可能存在的區域，而液態水是生命發展的必要條件。相較於地球或火星的近圓形軌道，HD 20794 d的軌道高度橢圓，與恆星的距離變化大。這意味著，若行星上有水，它可能在軌道不同位置從冰轉變為液態，創造出動態環境，考驗生命適應力。

探測這顆超級地球並不容易。研究團隊分析了來自兩款世界頂尖望遠鏡觀測設備，超過20年的資料。這兩款設備分別是安裝於歐洲南方天文台（ESO）甚大望遠鏡（Very Large Telescope, VLT）的「高精度徑向速度行星搜索器」（HARPS），以及「洛基系外行星與穩定光譜觀測階梯光柵攝譜儀」（ESPRESSO）。科學家並運用日內瓦大學開發的YARARA演算法，過濾掉雜訊，確認行星的存在。

HD 20794 d的發現為科學家提供了一個研究行星宜居性的「活實驗室」。其近距離與恆星的亮度，使其成為下一代儀器（如歐洲南方天文台超大望遠鏡ELT上的ANDES光譜儀）觀測的首要目標。日內瓦大學新成立的宇宙生命中心（CVU）已著手研究其宜居條件，探討生命在動態環境中誕生的可能性。

報導指出，HD 20794 d不僅是另一顆系外行星，更是探索「宇宙中是否有其他生命？」此一古老問題的關鍵。隨著科技進步，例如即將完成的歐洲南方天文台超大望遠鏡，這顆近距超級地球或許可提供更多關於大氣、地質活動和潛在生物特徵的資訊，幫助我們解開外星生命之謎。

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