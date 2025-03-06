座標輸入錯誤？南韓2戰機誤炸住宅區 其中1架座標正確竟跟著投彈

南韓2架KF-16戰機進行演訓時，誤朝京畿道抱川市住宅區扔下8枚MK-82炸彈，造成當地建物毀損、15人輕重傷。（歐新社）

2025/03/06 21:14

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓2架KF-16戰機（授權韓國生產的F-16）今早演訓時，誤朝京畿道抱川市住宅區扔下8枚MK-82炸彈，造成15人輕重傷，南韓空軍指稱是飛行員輸入錯誤投彈座標釀禍。不過，稍早有韓媒披露，並非2架戰機都出包，其中1架其實座標輸入正確，但不知為何跟著另一架戰機往住宅區投彈，而且就算輸入錯誤座標，也都還有再三檢查更正的機會，飛行員卻沒有做到，挨轟訓練態度鬆懈。

今上午10點05分（台灣時間6日上午9點05分）左右，京畿道抱川市的消防單位接獲通報指當地一處住宅區遭遇砲擊，南韓空軍隨後承認當時進行演訓的戰機誤擊，引發外界熱議。南韓空軍說，初步調查結果指出2架KF-16戰機原定向靶場投擲各4枚MK-82炸彈，最初給的投彈座標是正確的，但飛行員輸入錯誤，誤將炸彈投向距離靶場約8公里的住宅區。這場意外造成當地15人受傷，其中3人重傷幸無生命危險，另有8棟建築物、1輛車受損。

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根據作戰計畫，涉事2架戰機投彈時的飛行高度約1200公尺，時速為833公里，輸入座標即使只是些微差錯，也可能導致彈著點發生嚴重偏離。

不過《韓聯社》最新消息指出，涉事的2架KF-16戰機當時呈編隊飛行，進行同時投擲MK-82炸彈的訓練，據了解2機飛行員都是同一軍官級別，飛行時數分別超過400小時和200小時，都算資深。據悉意外發生前，是KF-16一號機的飛官輸入錯誤座標，可問題是即便犯了這種錯誤，也有多次改正的機會，卻都被錯過了。

南韓空軍人士透露，以標準的程序來說，飛行員收到任務目標，在登上戰機後將記錄座標的儲存裝置連接至戰機時要檢查是否有誤，再來飛行過程中進行二次確認，最後到達座標點時，再用肉眼檢查投擲目標。不過KF-16一號機還是發生誤擊狀況，軍方正在調查一號機飛官是否有正確執行再三檢查座標的程序。

再來是KF-16二號機，經查二號機飛官輸入的投彈目標其實是正確的，但還是跟著一號機對錯誤的座標投擲了炸彈。對此，南韓空軍方面解釋稱，因為當時進行的是「同時投彈戰術演習」，二號機要隨一號機同時發動攻擊，因此二號機飛行員輸入的座標意義不大，但該檢討的是，二號機如果有注意到一號機飛行員在正確座標以外的位置投下炸彈，應該要通報。目前2名飛官仍在接受調查，軍方人員訓練態度是否鬆懈也受到外界抨擊。

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