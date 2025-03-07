巴黎世家「BB髮夾」要價1.2萬 網看傻：考驗智商

巴黎世家一對髮夾要價1.2萬新台幣，引起熱議。（擷取自微博）

2025/03/07 00:09

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕當紅知名精牌巴黎世家（Balenciaga）向來話題十足，近期推出看起來像似塑膠玩具的髮夾。仔細看一對要價竟2700元人民幣（約1.2萬元新台幣），外型卻跟平價髮夾十分類似，讓不少中國網友調侃，「根本是考驗窮人的智商」。

綜合中媒報導，網路上瘋傳，巴黎世家最近推出一款售價2700元人民幣的「BB髮夾」，尺寸長9.9公分、高0.7公分、寬0.2公分、材質為不銹鋼，特別的地方是髮夾上印有「BB Balenciaga」的顯眼品牌，而該款髮夾因為相當熱銷，在中國多地已無庫存。

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巴黎世家曾推出過同款粉紅、黑色髮夾當時就要價2500元人民幣（約1.1萬元新台幣）也是賣到缺貨狀態。而巴黎世家並非首次推出這種「智商稅」的商品，像是「膠帶手環」、「浴巾裙」、「薯片包」、「仿Ikea藍色購物袋包」、「鑰匙髮圈」、「破爛球鞋」，且每樣商品都價格不菲。

貼文曝光，引起網友討論，「買得起的人用，不會有什麼；買不起的人，硬要用，才會覺得他傻」、「明明可以直接搶的，卻還送你一對髮夾」、「這不是三十年前我用過的嗎？」、「為智商付費」、「奢侈品，不騙窮人」。據悉，淘寶等電商平台上，只需花5元人民幣（約22元新台幣），就能買到10個同款髮夾，平均成本僅為1個0.5元人民幣（約2元新台幣）。

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