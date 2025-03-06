為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    超扯放鳥！包機慘被丟包 170人到機場才知班機「沒載人就飛走」

    菲律賓皇家航空，示意圖。（歐新社）

    菲律賓皇家航空，示意圖。（歐新社）

    2025/03/06 21:24

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓濟州島一群遊客趁著三一節假期，搭包機飛往菲律賓度假，卻遭遇離譜烏龍，回程航班在無人登機的情況下竟提前開走，至少170人在馬尼拉滯留2天，不只有人錯過開學典禮，還有人甚至損失數百萬韓元。

    綜合韓媒報導，菲律賓廉航「皇家航空」（Royalair）RW243航班原定當地時間3日下午4點30分從馬尼拉飛往濟州島，乘客準備登機時，卻被導遊告知，天候不佳，航班無法起飛。

    不過，旅客自行查詢航班動態赫然發現，飛機早在當天中午12點30分就起飛，機上空無一人，根本沒載任何預訂座位的乘客回家，170名旅客被迫滯留在當地2天，直到5日下午才改搭替代航班回國。

    從事建築設備租賃的55歲旅客透露，由於無法如期回國工作，他直接損失500多萬韓元（約新台幣11.3萬元）；剛上小學的女孩則感嘆，這場意外害她錯過人生中第一場開學典禮。

    更讓人憤怒的是，南韓旅行社、菲律賓旅行社及皇家航空事後互踢皮球，南韓旅行社指聲，他們是依航空公司提供的航班時刻表行動；皇家航空則反駁說，航班時間從未更動，錯在旅行社自己搞錯時間。

    這次旅遊是濟州市政府與菲律賓合作的觀光促銷活動，濟州市政府說，疑似是航空公司、菲國旅行社和南韓旅行社三方溝通不良，會調查釐清責任歸屬。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播