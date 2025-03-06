超扯放鳥！包機慘被丟包 170人到機場才知班機「沒載人就飛走」

菲律賓皇家航空，示意圖。（歐新社）

2025/03/06 21:24

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓濟州島一群遊客趁著三一節假期，搭包機飛往菲律賓度假，卻遭遇離譜烏龍，回程航班在無人登機的情況下竟提前開走，至少170人在馬尼拉滯留2天，不只有人錯過開學典禮，還有人甚至損失數百萬韓元。

綜合韓媒報導，菲律賓廉航「皇家航空」（Royalair）RW243航班原定當地時間3日下午4點30分從馬尼拉飛往濟州島，乘客準備登機時，卻被導遊告知，天候不佳，航班無法起飛。

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不過，旅客自行查詢航班動態赫然發現，飛機早在當天中午12點30分就起飛，機上空無一人，根本沒載任何預訂座位的乘客回家，170名旅客被迫滯留在當地2天，直到5日下午才改搭替代航班回國。

從事建築設備租賃的55歲旅客透露，由於無法如期回國工作，他直接損失500多萬韓元（約新台幣11.3萬元）；剛上小學的女孩則感嘆，這場意外害她錯過人生中第一場開學典禮。

更讓人憤怒的是，南韓旅行社、菲律賓旅行社及皇家航空事後互踢皮球，南韓旅行社指聲，他們是依航空公司提供的航班時刻表行動；皇家航空則反駁說，航班時間從未更動，錯在旅行社自己搞錯時間。

這次旅遊是濟州市政府與菲律賓合作的觀光促銷活動，濟州市政府說，疑似是航空公司、菲國旅行社和南韓旅行社三方溝通不良，會調查釐清責任歸屬。

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