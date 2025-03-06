北海道市區路邊堆滿「大量行李箱」 一查竟全是中國旅客亂丟

北海道札幌市居民發文說，路過札幌公園發現積雪中堆放大量行李箱。（圖擷取自@nape0404 社群平台「X」，本報合成）

2025/03/06 19:41

相關新聞報導：台旅客「無料 take free」行李箱放日本店家門口 當事人澄清：業者放的相

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本熱門觀光景點頻繁發生「過度旅遊」（overtourism）的觀光公害亂象，地方政府與居民十分頭痛。有北海道居民注意到，市區公園和路邊堆滿廢棄行李箱，當地環保單位調查發現，行李箱大多張貼中國機場的代碼，推測是中國觀光客所為。

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綜合日媒報導，住在北海道札幌市的民眾「ねーこ」2日在社群平台「X」（原推特）發文說，路過札幌公園，目擊積雪中堆放大量行李箱，造成環境髒亂。這些行李箱可能是故意丟棄，「不知道是中國人、韓國人還是台灣人做的，但連最基本的規則都不守的外國人，真希望他們不要再來日本。」

貼文一出，吸引近900萬人次瀏覽，掀起大量日本網友熱烈討論。不少人留言痛斥，把行李箱丟棄在路邊的人非常沒公德心；也有遇過類似事件和旅宿業者的網友直言，十之八九是中國觀光客所為，因為日圓貶值，他們習慣在日本購買價格相對便宜、容量更大的新行李箱，至於舊行李箱則是直接隨便丟棄在日本飯店、路邊等場所。

札幌市環保單位接獲民眾檢舉，派人處理，單位負責人向媒體證實，這些行李箱外殼上面大多張貼代表來自中國深圳機場「SZX」航空公司代碼貼紙。事實上，不只在札幌出現這種現象，北海道其他地方有類似情形，像是民宿的垃圾桶旁邊，也出現印有香港機場代碼「HKG」貼紙的廢棄行李箱。

報導指出，有越來越多北海道旅宿業者和一般居民向環保單位投訴，外國觀光客亂丟行李箱的惡劣行為，不僅導致環境遭亂，還得讓他們自己額外付錢請人處理這些廢棄物，有時甚至還會驚動到警方出動爆炸物處理小組調查。根據日本法律規定，隨便丟棄行李箱屬於違法行為，最高可罰款1000萬日圓（約新台幣225萬元）。

今年1月曾有台灣網友發文痛訴，有台灣旅客疑似在大阪心齋橋附近，把行李箱貼上寫有「無料 take free」的紙條後，就將行李箱隨意棄置在路邊，引起各方抨擊。但事後證實為烏龍一場，行李箱原主人透露，他在當地一間店家購買新行李箱，結帳時業者聲稱能協助回收壞掉的行李箱，未料後續處理方式如此敷衍，還造成原主個資外流。

日媒指出，無論是來到日本或其他國家旅遊的外國觀光客，旅途期間若需要汰換行李箱，應尋求適當的途徑處理，像是詢問飯店有無丟棄行李箱服務、請販售行李箱的業者回收舊行李箱等，而非隨意丟棄。此外，東京成田機場第1航廈B1、關西機場等場所，皆有提供協助回收行李箱的服務，部分場所會向外國觀光客收費。

民眾推測行李箱被故意丟棄，「不知道是中國人、韓國人還是台灣人做的，但連最基本的規則都不守的外國人，真希望他們不要再來日本。」（圖擷取自@nape0404 社群平台「X」，本報合成）

札幌市環保單位接獲民眾檢舉，派人處理發現行李箱外殼上面大多張貼代表來自中國深圳機場「SZX」航空公司代碼貼紙。（圖擷取自「HTB北海道新聞」YouTube）

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