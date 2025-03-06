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    特納聽完川普國會演說後猝逝 美眾院民主黨再失一席

    前休士頓市長、德州民主黨籍聯邦眾議員特納（Sylvester Turner），驚傳於週三辭世。（美聯社）

    前休士頓市長、德州民主黨籍聯邦眾議員特納（Sylvester Turner），驚傳於週三辭世。（美聯社）

    2025/03/06 16:12

    〔編譯陳成良／綜合報導〕甫於今年1月上任的德州民主黨籍聯邦眾議員特納（Sylvester Turner），驚傳於週三辭世，享壽70歲。特納曾任休士頓市長，週二晚間才出席美國總統川普在國會聯席會議上的演說。《華爾街日報》報導，特納的驟逝，將對美國眾議院的權力平衡產生影響。

    特納的家人透過休士頓媒體發表聲明表示，特納週二晚間出席國會演說後，被送往醫院，隨後出院。週三清晨，他在家中因「長期健康問題併發症」辭世。聲明中並未提供更多細節。

    特納是接替另一位近期去世的眾議員，同為德州民主黨籍的傑克遜·李（Sheila Jackson Lee）的席位，後者因胰臟癌病逝。

    現任休士頓市長惠特邁爾（John Whitmire）表示：「這讓每個人都感到震驚。」

    特納的突然去世將立即對眾議院產生影響，在民主黨等待舉行特別選舉以填補空缺之際，共和黨現在擁有了更大的優勢。隨著他的去世，共和黨的多數席位目前為218席，民主黨為214席。

    眾議院共和黨的多數優勢非常微弱，以至於紐約州共和黨眾議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik）出任美國駐聯合國大使的任命案，一直被擱置，因為共和黨人正在等待填補前眾議員蓋茲（Matt Gaetz）和瓦爾茨（Mike Waltz）的席位。這兩個佛州席位的特別選舉定於4月1日舉行。史蒂芬尼克目前仍繼續擔任眾議員。

    特納週二晚上曾在社群媒體上發文，包括在X上發布的一段影片，他說：「我向本屆政府傳達今晚國情咨文（註：應為「國會聯席會議演說」）的訊息：『不要動醫療補助計畫（Medicaid）。』」

    特納在擔任休士頓市長期間曾被診斷出患有骨癌，他自2016年至2024年擔任該職位。根據2022年接受《休士頓紀事報》採訪時，他說自己在秘密與疾病抗爭後，已經沒有癌症了。

    目前尚不清楚，德州共和黨籍州長艾波特（Greg Abbott）何時會宣布為特納的席位舉行特別選舉。

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