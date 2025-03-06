為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本新幹線行駛間「車廂突脫鉤分離」 約650乘客滯留無傷亡

    日本東北新幹線在今（6）日上午行駛期間，驚傳發生列車連結處脫鉤分離事故，導致新幹線緊急停駛，並造成其他新幹線部分區間段暫停行駛。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

    日本東北新幹線在今（6）日上午行駛期間，驚傳發生列車連結處脫鉤分離事故，導致新幹線緊急停駛，並造成其他新幹線部分區間段暫停行駛。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

    2025/03/06 15:52

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本東北新幹線在今（6）日上午行駛期間，驚傳發生列車連結處脫鉤分離事故，導致新幹線緊急停駛，並造成其他新幹線部分區間段暫停行駛。東日本鐵路公司（JR東日本）表示，發生事故的列車為東北新幹線「隼鳥21號・小町21號」，當時車上約有650名乘客，所幸者起事件無人受傷。

    綜合日媒報導，這起事件發生在日本當地時間上午11點30分（台灣時間上午10點30分），東北新幹線「隼鳥21號・小町21號」從東京站出發10分鐘後，行駛到東京都內的上野站、大宮站之間路段時，其車廂連接部位突然脫鉤分離，導致列出緊急停駛。JR東日本表示，列車上當時約有650名乘客，無人受傷，車上空調也正常運作。

    報導指出，受到這起事件影響，東北新幹線東京車站至新青森區間、山形新幹線東京站至福島站之間、秋田新幹線東京站至盛岡站之間，以及北路新幹線東京站至長野站之間、上越新幹線東京站至新潟之間，也都暫停行駛。直到當地下午2點30分（台灣時間下午1點30分），JR東日本宣布各新幹線已全數恢復運行。

    其實東北新幹線在2024年9月，也發生過2車廂脫鉤分離的狀況，當時JR東日本指出，判斷是一塊金屬片接觸到開關，觸發分離車輛的功能。日本大學特任教授綱島均表示，發生2次相同的事故是一大問題，其他新幹線也可能受到影響；目前JR東日本已開始調查今天的事件與去年是否有關。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播