日本新幹線行駛間「車廂突脫鉤分離」 約650乘客滯留無傷亡

日本東北新幹線在今（6）日上午行駛期間，驚傳發生列車連結處脫鉤分離事故，導致新幹線緊急停駛，並造成其他新幹線部分區間段暫停行駛。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

2025/03/06 15:52

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本東北新幹線在今（6）日上午行駛期間，驚傳發生列車連結處脫鉤分離事故，導致新幹線緊急停駛，並造成其他新幹線部分區間段暫停行駛。東日本鐵路公司（JR東日本）表示，發生事故的列車為東北新幹線「隼鳥21號・小町21號」，當時車上約有650名乘客，所幸者起事件無人受傷。

綜合日媒報導，這起事件發生在日本當地時間上午11點30分（台灣時間上午10點30分），東北新幹線「隼鳥21號・小町21號」從東京站出發10分鐘後，行駛到東京都內的上野站、大宮站之間路段時，其車廂連接部位突然脫鉤分離，導致列出緊急停駛。JR東日本表示，列車上當時約有650名乘客，無人受傷，車上空調也正常運作。

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報導指出，受到這起事件影響，東北新幹線東京車站至新青森區間、山形新幹線東京站至福島站之間、秋田新幹線東京站至盛岡站之間，以及北路新幹線東京站至長野站之間、上越新幹線東京站至新潟之間，也都暫停行駛。直到當地下午2點30分（台灣時間下午1點30分），JR東日本宣布各新幹線已全數恢復運行。

其實東北新幹線在2024年9月，也發生過2車廂脫鉤分離的狀況，當時JR東日本指出，判斷是一塊金屬片接觸到開關，觸發分離車輛的功能。日本大學特任教授綱島均表示，發生2次相同的事故是一大問題，其他新幹線也可能受到影響；目前JR東日本已開始調查今天的事件與去年是否有關。

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