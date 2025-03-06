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    北海道滑雪注意！中國「海賊教練」低價搶客、非法授課衝擊當地

    二世谷滑雪場示意圖，與新聞事件無關。（彭博）

    二世谷滑雪場示意圖，與新聞事件無關。（彭博）

    2025/03/06 16:27

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道滑雪勝地「二世谷」擁有多座優質滑雪場，每年吸引無數滑雪愛好者前來朝聖。然而，近期當地卻湧入大批非法中國教練，以低價攬客開課牟利，因行蹤詭秘，甚至被當地戲稱為「海賊滑雪學校」。

    綜合日媒報導，這些中國籍「海賊教練」主要透過社群媒體接單、收費，並以中文與客戶溝通，使日籍巡邏員難以辨別他們是在教學中，還是單純與朋友滑雪。此外，這些教練並未經官方認證，也沒有合法工作證，卻仍能長期於雪場活動，讓官方相當頭痛。

    目前，二世谷滑雪場內除了官方直營的學校外，還有42所經過認證的滑雪學校。這些合法學校須符合多項嚴格規範，包括只能由日本公司經營，且負責人得持有相關證書；所有員工必須持有合法工作證，並具備日語能力。

    此外，學校必須擁有至少10名正規教練，每人須購買價值33.88萬日圓（約新台幣75萬元）的纜車季票及人身保險。相比之下，非法滑雪教練無須繳納高額費用，卻能以低價吸引遊客，對合法業者構成不公平競爭。官方若發現未經認證的教練授課，則可立即沒收纜車票，禁止使用設施，但這些「海賊教練」為了規避檢查，手法越來越狡猾。

    二世谷村滑雪場（Niseko Village）負責人透露，這些非法教練似乎已達成共識，一旦遇到巡邏員盤查，便統一以「我只是和朋友一起來滑雪」、「他們是我的家人」、「我沒有收錢」等話術來搪塞。有些人甚至使用假名購買纜車票，並準備多套滑雪服更換，以躲避查緝。

    此外，這些教練會拍攝巡邏員照片，分享給其他「同行」，或是不斷更換滑雪地點來躲避檢查。據悉，他們的收費遠低於合法滑雪課程的一半，導致不少遊客選擇「價格便宜」的非法教學。

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