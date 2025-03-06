為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普國會演說笑稱沒聽過這國 賴索托怒了：邀請川普來訪

    賴索托王國位於南非，國土面積約與比利時接近，四周全被南非共和國包圍，因地處高原，是世界上唯一一個海拔完全超過1000公尺的國家，而被譽為「天空王國」。（法新社）

    賴索托王國位於南非，國土面積約與比利時接近，四周全被南非共和國包圍，因地處高原，是世界上唯一一個海拔完全超過1000公尺的國家，而被譽為「天空王國」。（法新社）

    2025/03/06 15:11

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普4日在國會演說時，嘲弄非洲小國賴索托（Lesotho）是個「沒人聽過」的國家，逗在場共和黨議員哄堂大笑；對此，賴索托外長回應這相當侮辱人，將向華盛頓抗議，並邀請川普來訪。

    綜合外媒報導，美國總統川普國會演說，為大幅削減援外資金辯護時，稱美國有800萬美元用在非洲國家賴索托來宣揚LGBTQI+，嘲諷這個國家「沒人聽過」令在場不少共和黨議員聽後大笑。

    對此，賴索托外長姆波喬阿內（Lejone Mpotjoane）回應：「我們沒想到一國元首會用這種方式，提及另一個主權國家。」賴索托將向美國遞交正式抗議信，「我們不會輕忽此事」，並邀請川普以及世界其他國家的人訪問賴索托。

    賴索托王國位於南非，國土面積約與比利時接近，四周全被南非共和國包圍，因地處高原，是世界上唯一一個海拔完全超過1000公尺的國家，而被譽為「天空王國」；人口約221萬646人，當地經濟落後，為最低度開發國家之一，且愛滋病情況嚴重失控，幾乎四分之一的成年人受感染。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播