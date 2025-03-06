川普國會演說笑稱沒聽過這國 賴索托怒了：邀請川普來訪

賴索托王國位於南非，國土面積約與比利時接近，四周全被南非共和國包圍，因地處高原，是世界上唯一一個海拔完全超過1000公尺的國家，而被譽為「天空王國」。（法新社）

2025/03/06 15:11

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普4日在國會演說時，嘲弄非洲小國賴索托（Lesotho）是個「沒人聽過」的國家，逗在場共和黨議員哄堂大笑；對此，賴索托外長回應這相當侮辱人，將向華盛頓抗議，並邀請川普來訪。

綜合外媒報導，美國總統川普國會演說，為大幅削減援外資金辯護時，稱美國有800萬美元用在非洲國家賴索托來宣揚LGBTQI+，嘲諷這個國家「沒人聽過」令在場不少共和黨議員聽後大笑。

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對此，賴索托外長姆波喬阿內（Lejone Mpotjoane）回應：「我們沒想到一國元首會用這種方式，提及另一個主權國家。」賴索托將向美國遞交正式抗議信，「我們不會輕忽此事」，並邀請川普以及世界其他國家的人訪問賴索托。

賴索托王國位於南非，國土面積約與比利時接近，四周全被南非共和國包圍，因地處高原，是世界上唯一一個海拔完全超過1000公尺的國家，而被譽為「天空王國」；人口約221萬646人，當地經濟落後，為最低度開發國家之一，且愛滋病情況嚴重失控，幾乎四分之一的成年人受感染。

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