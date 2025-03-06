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    紐西蘭漁民工作到一半 小船突然天降「400多公斤巨大海豚」

    紐西蘭一艘漁船日前進行捕撈作業，期間有突然有一隻長11英尺（約3.4公尺）、體重超過400公斤的海豚突然「從天而降」，墜落在漁船甲板上並瘋狂奔逃。（美聯社）

    紐西蘭一艘漁船日前進行捕撈作業，期間有突然有一隻長11英尺（約3.4公尺）、體重超過400公斤的海豚突然「從天而降」，墜落在漁船甲板上並瘋狂奔逃。（美聯社）

    2025/03/06 15:35

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭一艘漁船日前在北島（North Island）海域進行捕撈作業，期間有一群野生海豚在船隻附近出沒，船上3名漁夫一邊工作，一邊看著這群海豚嬉戲，未料突然有一隻長11英尺（約3.4公尺）、體重超過400公斤的海豚突然「從天而降」，墜落在漁船甲板上並瘋狂奔逃，混亂情況也把3人嚇了一大跳。

    綜合外媒報導，這起離奇事件發生在上月28日，船長哈里森（Dean Harrison）和2名船員搭乘一艘約16英尺（約4.8公尺）長的小型漁船，前往紐西蘭北島海域進行捕撈作業，沒想到突然有一隻約長11英尺、900磅（約408公斤）重的寬吻海豚（bottlenose dolphin），突然從天而降到漁船甲板上，接著開始用全力瘋狂拼命掙扎。

    哈里森回憶，「原本一切風平浪靜，直到這隻海豚決定跳上船和我們打招呼，當時船就像被閃電擊中一樣，船上突然多出一隻巨大海豚，牠拼命掙扎、破壞一堆東西」，事後船上3人緊緊抓住船舷，目睹這隻海豚幾乎把船上所有釣魚用具折斷，船頭也嚴重重壞，其中一名船員的手臂甚至在混亂中受到輕傷，所幸並無生命危險。

    由於海豚體型太巨大，3人無法自行幫助海豚回到海中，於是利用船上通訊設備與紐西蘭保育機構求助，再將船開至一處碼頭。哈里森表示，他們在等待機構人員抵達前，不斷幫忙把水澆到海豚身上保濕，直到機構人員前來接手處理為止，經過機構人員專業檢查、確認海豚身體無恙後，才將牠重新野放回大海。

    哈里森透露，機構人員將這隻大約2、3歲的海豚取名為「Tohu」，這個詞在紐西蘭毛利語中有「標記」（sign）的意思。事後為了紀念這個罕見奇遇，哈里決定將漁船改名為Tohu，他也非常慶幸事件最後獲得了圓滿結局。

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