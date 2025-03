紐西蘭漁民工作到一半 小船突然天降「400多公斤巨大海豚」

2025/03/06 15:35

〔即時新聞/綜合報導〕紐西蘭一艘漁船日前在北島(North Island)海域進行捕撈作業,期間有一群野生海豚在船隻附近出沒,船上3名漁夫一邊工作,一邊看著這群海豚嬉戲,未料突然有一隻長11英尺(約3.4公尺)、體重超過400公斤的海豚突然「從天而降」,墜落在漁船甲板上並瘋狂奔逃,混亂情況也把3人嚇了一大跳。

綜合外媒報導,這起離奇事件發生在上月28日,船長哈里森(Dean Harrison)和2名船員搭乘一艘約16英尺(約4.8公尺)長的小型漁船,前往紐西蘭北島海域進行捕撈作業,沒想到突然有一隻約長11英尺、900磅(約408公斤)重的寬吻海豚(bottlenose dolphin),突然從天而降到漁船甲板上,接著開始用全力瘋狂拼命掙扎。

哈里森回憶,「原本一切風平浪靜,直到這隻海豚決定跳上船和我們打招呼,當時船就像被閃電擊中一樣,船上突然多出一隻巨大海豚,牠拼命掙扎、破壞一堆東西」,事後船上3人緊緊抓住船舷,目睹這隻海豚幾乎把船上所有釣魚用具折斷,船頭也嚴重重壞,其中一名船員的手臂甚至在混亂中受到輕傷,所幸並無生命危險。

由於海豚體型太巨大,3人無法自行幫助海豚回到海中,於是利用船上通訊設備與紐西蘭保育機構求助,再將船開至一處碼頭。哈里森表示,他們在等待機構人員抵達前,不斷幫忙把水澆到海豚身上保濕,直到機構人員前來接手處理為止,經過機構人員專業檢查、確認海豚身體無恙後,才將牠重新野放回大海。

哈里森透露,機構人員將這隻大約2、3歲的海豚取名為「Tohu」,這個詞在紐西蘭毛利語中有「標記」(sign)的意思。事後為了紀念這個罕見奇遇,哈里決定將漁船改名為Tohu,他也非常慶幸事件最後獲得了圓滿結局。

