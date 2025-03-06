畫面曝光！ 2頭不速之客「鹿」侵北海道機場 至少7航班被「插隊」
北海道新千歲機場今日上午遭2頭鹿闖入，跑道緊急關閉約1小時。（擷取自@haya_Ferrari488/X）
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道新千歲機場今（6）日上午傳出，2隻鹿不慎闖入跑道區，在白雪覆蓋的跑道上盡情奔跑，導致機場暫時封鎖跑道約1小時，讓飛機只能乖乖在空中排隊。
據《NHK》報導，當地時間10時許，這兩位「不速之客」在新千歲機場跑道悠閒漫步，工作人員獲報立即啟動「趕鹿行動」，同時關閉2條跑道，確保安全。經過將近1小時的努力，鹿終於離開管制區，機場於10時50分恢復正常運作。
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這場突如其來的插曲導致4架飛機改降函館機場，3架飛機被迫重新降落，部分航班出現延誤。不過，乘客似乎出乎意料之外地冷靜。一名40歲男子透露，他搭乘的班機因此重新降落2次，但機艙內的氣氛倒是相當和諧，而他則因為長時間無法如廁而感到困擾，還笑說「不知道這是不是北海道特有的情況？」
另名60多歲婦人指出，她的飛機原本準備降落，卻突然又拉升回到空中，盤旋了將近1小時。一開始還不知道發生什麼事，後來才得知是有鹿「插隊」，其他乘客看起來都很平靜，她也覺得這就是自然的一部份，沒必要大驚小怪。
????映像には— NHK北海道 （@nhk_hokkaido） March 6, 2025
政府専用機の近くを走る２頭のシカが…
新千歳空港にシカ侵入 滑走路一時閉鎖
目的地変更や着陸やり直しの影響もhttps://t.co/Nhkb8BijWO pic.twitter.com/swozo9kUM3