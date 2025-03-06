畫面曝光！ 2頭不速之客「鹿」侵北海道機場 至少7航班被「插隊」

北海道新千歲機場今日上午遭2頭鹿闖入，跑道緊急關閉約1小時。（擷取自@haya_Ferrari488/X）

2025/03/06 14:15

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道新千歲機場今（6）日上午傳出，2隻鹿不慎闖入跑道區，在白雪覆蓋的跑道上盡情奔跑，導致機場暫時封鎖跑道約1小時，讓飛機只能乖乖在空中排隊。

據《NHK》報導，當地時間10時許，這兩位「不速之客」在新千歲機場跑道悠閒漫步，工作人員獲報立即啟動「趕鹿行動」，同時關閉2條跑道，確保安全。經過將近1小時的努力，鹿終於離開管制區，機場於10時50分恢復正常運作。

請繼續往下閱讀...

這場突如其來的插曲導致4架飛機改降函館機場，3架飛機被迫重新降落，部分航班出現延誤。不過，乘客似乎出乎意料之外地冷靜。一名40歲男子透露，他搭乘的班機因此重新降落2次，但機艙內的氣氛倒是相當和諧，而他則因為長時間無法如廁而感到困擾，還笑說「不知道這是不是北海道特有的情況？」

另名60多歲婦人指出，她的飛機原本準備降落，卻突然又拉升回到空中，盤旋了將近1小時。一開始還不知道發生什麼事，後來才得知是有鹿「插隊」，其他乘客看起來都很平靜，她也覺得這就是自然的一部份，沒必要大驚小怪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法