為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    畫面曝光！ 2頭不速之客「鹿」侵北海道機場 至少7航班被「插隊」

    北海道新千歲機場今日上午遭2頭鹿闖入，跑道緊急關閉約1小時。（擷取自@haya_Ferrari488/X）

    北海道新千歲機場今日上午遭2頭鹿闖入，跑道緊急關閉約1小時。（擷取自@haya_Ferrari488/X）

    2025/03/06 14:15

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道新千歲機場今（6）日上午傳出，2隻鹿不慎闖入跑道區，在白雪覆蓋的跑道上盡情奔跑，導致機場暫時封鎖跑道約1小時，讓飛機只能乖乖在空中排隊。

    據《NHK》報導，當地時間10時許，這兩位「不速之客」在新千歲機場跑道悠閒漫步，工作人員獲報立即啟動「趕鹿行動」，同時關閉2條跑道，確保安全。經過將近1小時的努力，鹿終於離開管制區，機場於10時50分恢復正常運作。

    這場突如其來的插曲導致4架飛機改降函館機場，3架飛機被迫重新降落，部分航班出現延誤。不過，乘客似乎出乎意料之外地冷靜。一名40歲男子透露，他搭乘的班機因此重新降落2次，但機艙內的氣氛倒是相當和諧，而他則因為長時間無法如廁而感到困擾，還笑說「不知道這是不是北海道特有的情況？」

    另名60多歲婦人指出，她的飛機原本準備降落，卻突然又拉升回到空中，盤旋了將近1小時。一開始還不知道發生什麼事，後來才得知是有鹿「插隊」，其他乘客看起來都很平靜，她也覺得這就是自然的一部份，沒必要大驚小怪。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播