冰上對決！ 加拿大雁擊退美國國鳥白頭海鵰 暗喻加美角力

加拿大雁在安大略省伯靈頓（Burlington）與白頭海鵰展開激烈對峙。 （圖：IG/@msequeiraphotography）

2025/03/06 14:40

〔記者陳成良／綜合報導〕在冰封的湖面上，一場罕見的激戰令人屏息：一隻加拿大雁（Canada goose）成功抵禦美國國鳥白頭海鵰（bald eagle）的攻擊。這不僅是大自然的生存較量，更在當前局勢下，被賦予象徵意義，隱射加拿大與美國之間的緊張關係。

英國《衛報》5日報導，安大略省攝影師塞奎拉（Mervyn Sequeira）近日與家人外出時，目擊這一幕。他發現一隻禿鷹俯衝向結冰湖面，目標直指一隻看似孤立無援的加拿大雁。在接下來的20分鐘裡，塞奎拉透過鏡頭記錄這場對決，原本以為將見證一場獵殺。然而，加拿大雁展現驚人韌性，多次擊退白頭海鵰攻勢，最終迫使這隻猛禽無功而返。

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塞奎拉說，「我見過白頭海鵰捕食鴨子或麝鼠，但這是我首次目睹牠挑戰像加拿大雁這麼大的對手。」

白頭海鵰為美國國鳥，而加拿大雖然沒有國鳥，但是加拿大雁被視為其象徵之一。

這場冰上之戰，正值加拿大主權面臨美國前所未有的壓力。美國總統川普近日對加拿大商品徵收25%關稅，嘲諷其為「美國第51州」，甚至揚言併吞這個全球第二大國。而就在上星期，加拿大國家冰球隊在波士頓對美國隊的比賽中，靠延長賽一記關鍵進球獲勝。這場勝利同樣被視為象徵性的抗爭。

加拿大總理杜魯道在社群媒體發文：「你奪不走我們的國家，也奪不走我們的比賽。」他並勉勵國民：「我們曾身處逆境，但不僅存活下來，還變得更強大。」

塞奎拉是退休飛行員兼鳥類攝影愛好者，他不願過度解讀這場對決。「這事件恰逢其時，確是巧合。我更願從博物學與攝影角度看待，而非誇大其詞。但在當前背景下，人們難免從象徵意義解讀」。

這場激戰被視為加拿大不屈精神的縮影。塞奎拉補充：「大自然淘汰弱者。老鷹或許認為能輕鬆取勝，但這隻雁證明了牠的誤判。」

白頭海鵰試圖捕食加拿大雁。（圖：IG/@msequeiraphotography）

20分鐘的對峙期間，加拿大雁多次擊退白頭海鵰攻勢，最終迫使這隻猛禽無功而返。（圖：IG/@msequeiraphotography）

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