表情會變！ 薩爾瓦多金字塔發現2400年前精巧人偶

薩爾瓦多金字塔出土的古代人偶，由左至右分別標示為A、B、C、D、E。其中A、B、C三個人偶高約約30公分，D、E兩個人偶約為其一半高。A、B、C、D為女性人偶，E為男性人偶。（圖擷取自Antiquity期刊）

2025/03/06 12:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕考古學家在薩爾瓦多叢林中1座古老金字塔的頂端，發現了距今約2400年前、具有非凡面部特徵的人偶。《紐約郵報》報導，這項驚人發現，顛覆了學界對古代薩爾瓦多原住民的認知，並為中美洲文明的交流，提供了新證據。

這項發表在《古物》（Antiquity）期刊上的研究指出，這項發現顯示，薩爾瓦多原住民與更廣泛的古代中美洲世界，有著比先前所知更緊密的聯繫。

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2022年，考古團隊在聖伊西德羅（San Isidro）遺址的1座金字塔頂端，發現了這5個真人大小的人偶，分別是4個女性和1個男性。「這些人偶最引人注目的特徵之一，是它們生動的臉部表情，會隨著我們觀看的角度而變化」，研究主要作者、華沙大學考古學家席曼斯基（Jan Szymański）在聲明中告訴《生活科學》（Live Science）網站。

研究人員表示，從上方看，它們似乎在微笑；從水平角度看，它們顯得害怕；而從下方看，它們則看起來很驚恐。席曼斯基說：「這是一種有意識的設計，或許是為了增強這些人偶在儀式表演中的戲劇效果。」

這些人偶的年代可追溯至公元前410年至公元前380年。考古學家最初認為它們是精心設計的墓葬的一部分，但在遺址中並未發現人類遺骸，因此推測它們可能用於公開儀式或展示。

其中3個較大的人偶約30公分高，另外2個約為其一半大小。較大的人偶都是裸體的，頭部可透過插座活動，嘴巴也可以張開。2個較小的人偶，額頭上有頭髮，耳朵上掛著耳環。

研究人員認為，它們可能被當作木偶，用來講述神話或真實的故事，但這些故事早已失傳。其中1個最小的人偶，可以放入另一個中空的人偶中，或許象徵著分娩的場景。

過去學界普遍認為，薩爾瓦多的古代居民與周邊地區的交流較少。但這些人偶以及在遺址中發現的其他文物表明，當時的菁英階層與該地區的其他社群，有著文化上的聯繫，因為在瓜地馬拉、哥斯大黎加、尼加拉瓜和巴拿馬都曾發現過類似的人偶。

席曼斯基說：「這項發現顛覆了薩爾瓦多在古代文化落後或孤立的普遍觀念。它揭示了當時存在著充滿活力且交流廣泛的社群，能夠與非常遙遠的地方交換思想。」

薩爾瓦多金字塔出土的古代人偶，其頭部可透過插孔活動。（圖擷取自Antiquity期刊）

人偶面部表情會隨著觀看角度的不同而改變。圖中可見人偶臉部的紋路、睜大的雙眼，以及張開的嘴巴。（圖擷取自Antiquity期刊）

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