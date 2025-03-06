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    范斯和眾院議長台上閒聊忘關麥 大談聽「他」演講最煎熬

    美國副總統范斯（左）在總統川普發表演說前，和眾院議長強生（右）握手寒暄。（彭博）

    美國副總統范斯（左）在總統川普發表演說前，和眾院議長強生（右）握手寒暄。（彭博）

    2025/03/06 12:52

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）4日進入國會議事廳發表演說前，副總統范斯（JD Vance）和眾議院議長強生（Mike Johnson）在台上閒聊，不料當時麥克風沒關，兩人的對話直接播放出去，其中，強生抱怨「聽拜登演講最煎熬」，在網路上熱傳。

    綜合外媒報導，范斯對強生說：「我想這次演說會很精彩，但我不知道，怎麼能說到90分鐘。」

    而強生則回答：「最煎熬的是聽拜登（Joe Biden）的演講，通篇是愚蠢的競選演說。」不過，他當時一邊說，一邊不動聲色地把桌上的麥克風支架往下彎，讓它收不到音。

    據座位安排，美國副總統與眾院領袖分別坐在演說台後方的兩側，范斯和強生兩人在整場總統演說中都在轉播鏡頭正上方，是僅次於總統最受矚目的位置。

    強生上次以眾院多數黨領袖出席前總統拜登2024年的演說，那場演說被指是為即將到來的大選做準備。

    美國副總統范斯（後左）與眾院議長強生（後右）分別坐在演說台後方兩側，兩人在整場總統演說中都在轉播鏡頭正上方。（彭博）

    美國副總統范斯（後左）與眾院議長強生（後右）分別坐在演說台後方兩側，兩人在整場總統演說中都在轉播鏡頭正上方。（彭博）

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