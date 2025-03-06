台裔波士頓市長吳弭國會力戰共和黨！ 捍衛移民政策遭威脅調查

波士頓台裔市長吳弭為移民政策辯護，與共和黨議員激烈交鋒。（美聯社）

2025/03/06 11:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國眾議院監督委員會5日就「庇護城市」政策舉行聽證會，波士頓民主黨籍台裔市長吳弭（Michelle Wu）因支持「信任法案」限制警察協助聯邦移民執法，與共和黨議員激烈交鋒，甚至面臨刑事調查威脅。

《波士頓環球報》報導，吳弭首次國會作證，六小時質詢中沉著應對，聽證會充滿政治角力與不實訊息，凸顯美國社會移民議題的嚴重分歧。

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波士頓「信任法案」禁止警方主動查詢民眾移民身分，不得擔任移民暨海關執法局（ICE）探員，或僅因ICE民事移民違規拘留請求扣留個人。該法案允許警方涉及刑事案件時與ICE合作，不限制回應ICE關於犯罪紀錄或公民身份查詢。吳弭認為此政策展現對多元背景居民包容，共和黨議員則批評阻礙ICE執法。

面對質疑波士頓能負擔多少無證移民開銷，吳弭反擊：「請履行你的職責」，敦促國會通過兩黨合作移民法案。

共和黨議員援引《美國法典》條款，主張政府不得限制與聯邦移民機構分享公民身份資訊。麻州移民難民倡導聯盟律師塞卡瓦特（Sarang Sekhavat）反駁，波士頓「信任法案」未違反該條款。麻州大學法學院助理教授阿米特（Roni Amit）強調，聯邦法律禁止地方阻撓ICE，但未強制要求配合民事執法。

儘管波士頓暴力犯罪率下降，部分共和黨議員仍將移民與犯罪連結。當維吉尼亞州共和黨議員引述「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）聲稱波士頓有「九名兒童性侵犯嫌疑人」因城市政策獲益，吳弭立即反駁：「那是假的」，指出波士頓犯罪率是全國最低之一，「比你的選區還低」。

共和黨眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）聲稱「數百萬人」非法入境，試圖將移民問題與芬太尼危機連結。吳弭回應，波士頓警方每天與ICE在刑事案件上合作，追究犯罪者責任。

委員會主席柯默（James Comer）誤稱吳弭表示波士頓警方從不將外籍嫌疑人移交ICE。吳弭澄清，警方在刑事案件時會與ICE合作，波士頓未縱容犯罪移民。

聽證會後，共和黨議員盧納（Anna Paulina Luna）威脅向司法部提出對吳弭的刑事調查。吳弭團隊將此視為「勝利」，透過社群媒體募款對抗「極右派攻擊」，但共和黨已暗示，採類似政策的城市若不改變做法，恐失去聯邦資金。

吳弭是波士頓首位台裔市長，父母來自台灣。她哈佛畢業後積極參與公共服務，2021年當選市長。其多元背景影響其移民政策立場，強調包容與社區互信的重要性。

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