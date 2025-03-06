嚇一大跳！ 買泰國小攤販冰棒 他拆開驚見「冷凍小蛇」

泰國中部叻丕府1名網友近日分享，他在路邊小攤販購入1根冰棒，打開發現冰棒內包裹1條小蛇，驚訝之餘將此拍攝上傳至社群平台引發網友熱烈討論。（圖擷自「เรย์แบน นักเลงบุญ ปากท่อ เมืองราชรี」臉書、本報合成）

2025/03/06 12:10

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國中部叻丕府1名網友近日分享，他在路邊小攤販購入1根冰棒，打開發現冰棒內包裹1條小蛇，驚訝之餘將此拍攝上傳至社群平台引發網友熱烈討論。

綜合《Thaiger》等泰國媒體報導，這名男網友4日於臉書發文並附上照片，內容提及「大眼蛇，你還活著嗎？這是從路邊冰淇淋攤買的黑豆冰棒，這是貨真價實的照片和真實情況，我自己買的」。從照片可見，這支冰棒除了黑豆，還有1條「小冷凍蛇」，蛇身體呈現綠色、黑色相間，品種尚未確定。

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PO文曝光後迅速引發網友熱議，不少泰國網友揶揄，「新配方，高蛋白冰淇淋！」、「這其實是主要食材，只是其他蛇都被打碎了沒人發現」、「冰棒的棍子可以拿去兌換獎品，即一口棺材」、「別吃，等它融化再救蛇吧」、「你是老顧客，這是送你的禮物」，也有部分網友擔心，若誤食是否會導致毒素進入人體，建議不要食用。

部分網友認為這條蛇可能是「金花蛇」（Chrysopelea ornata），具有輕微毒性。此種蛇常見於泰國、中國、印度、斯里蘭卡、緬甸等地。在泰國人們習慣稱之為「Khiao Phra-in 蛇」，其中「Khiao」指綠色，「Phra-in」則指綠皮膚的印度神祇因陀羅（Indra）。

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