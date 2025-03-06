為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    嚇一大跳！ 買泰國小攤販冰棒 他拆開驚見「冷凍小蛇」

    泰國中部叻丕府1名網友近日分享，他在路邊小攤販購入1根冰棒，打開發現冰棒內包裹1條小蛇，驚訝之餘將此拍攝上傳至社群平台引發網友熱烈討論。（圖擷自「เรย์แบน นักเลงบุญ ปากท่อ เมืองราชรี」臉書、本報合成）

    泰國中部叻丕府1名網友近日分享，他在路邊小攤販購入1根冰棒，打開發現冰棒內包裹1條小蛇，驚訝之餘將此拍攝上傳至社群平台引發網友熱烈討論。（圖擷自「เรย์แบน นักเลงบุญ ปากท่อ เมืองราชรี」臉書、本報合成）

    2025/03/06 12:10

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國中部叻丕府1名網友近日分享，他在路邊小攤販購入1根冰棒，打開發現冰棒內包裹1條小蛇，驚訝之餘將此拍攝上傳至社群平台引發網友熱烈討論。

    綜合《Thaiger》等泰國媒體報導，這名男網友4日於臉書發文並附上照片，內容提及「大眼蛇，你還活著嗎？這是從路邊冰淇淋攤買的黑豆冰棒，這是貨真價實的照片和真實情況，我自己買的」。從照片可見，這支冰棒除了黑豆，還有1條「小冷凍蛇」，蛇身體呈現綠色、黑色相間，品種尚未確定。

    PO文曝光後迅速引發網友熱議，不少泰國網友揶揄，「新配方，高蛋白冰淇淋！」、「這其實是主要食材，只是其他蛇都被打碎了沒人發現」、「冰棒的棍子可以拿去兌換獎品，即一口棺材」、「別吃，等它融化再救蛇吧」、「你是老顧客，這是送你的禮物」，也有部分網友擔心，若誤食是否會導致毒素進入人體，建議不要食用。

    部分網友認為這條蛇可能是「金花蛇」（Chrysopelea ornata），具有輕微毒性。此種蛇常見於泰國、中國、印度、斯里蘭卡、緬甸等地。在泰國人們習慣稱之為「Khiao Phra-in 蛇」，其中「Khiao」指綠色，「Phra-in」則指綠皮膚的印度神祇因陀羅（Indra）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播