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    中國版李宗瑞！ 官二代英國留學生迷姦偷拍60人 刑期將「非常長」

    中國籍留學生鄒振浩在英國及中國犯下多起性侵案，手法令人不寒而慄。（本報合成，美聯社）

    中國籍留學生鄒振浩在英國及中國犯下多起性侵案，手法令人不寒而慄。（本報合成，美聯社）

    2025/03/06 11:41

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國28歲男子鄒振浩（Zhenhao Zou）為英國名校倫敦大學（UCL）的博士生，近日遭控於2019年至2024年間，在英國及中國對至少10名女性下藥性侵，然而實際受害者恐多達60人，他甚至將過程全數拍攝存檔，誇張行徑讓警方都不寒而慄，法官強調他的刑期將「非常長」。

    綜合外媒報導，倫敦刑事法庭宣判於當地時間5日裁定，鄒振浩的28項罪名成立，包括11項強暴罪、3項偷窺罪、10項持有極端色情圖片罪、1起非法拘禁罪及3起持有管制藥品並意圖性犯罪的罪名。法官柯蒂奇（Rosina Cottage）形容他是「危險且具有掠奪性的性罪犯」，並強調他的刑期將「非常長」，但確切刑罰將於6月公布。

    鄒振浩主要透過社交場合、約會網站、社群媒體認識受害者，接著邀請她們到住處喝飲料或討論功課，再趁機下藥性侵。更令人髮指的是，他不僅將性侵過程拍攝存檔，方便日後回顧欣賞，還坦承自己特別癡迷於「女性失去意識後遭性侵」的極端色情影片，甚至會反覆觀賞自己的犯案影片取樂。

    英國警方在他的住處及手機等電子設備查獲超過6.5兆位元組的資料，包括1660小時的影片及逾900萬則社群媒體訊息，從中已辨識出至少50位受害者。警方表示，由於鄒振浩的犯罪模式精心設計，部分受害者可能至今仍未察覺自己曾遭性侵，呼籲所有曾與他獨處的女性主動聯繫警方。

    倫敦都會區警察局指揮官邵斯伍思（Kevin Southworth）表示，鄒振浩的犯罪行為不僅是英國近期最嚴重的案件之一，甚至可能是該國歷來最重度的性犯罪者。警方透露，受害者多為華裔女性，部分人在求助時因語言障礙無法順利表達，導致案件調查進度受影響，英國警方也呼籲中國執法機關配積極合，進一步追蹤鄒振浩其他潛在罪行。

    據悉，鄒振浩來自中國廣東，父親為國有企業員工，母親是老師，家境相當優渥。他於2017年赴英留學，先在北愛爾蘭念書，2019年進入倫敦大學攻讀碩士。他在英國的生活相當奢華，每月租金高達4000英鎊（約新台幣17萬元），擁有一整櫃名牌服飾、珠寶、名錶，甚至花錢植髮、整形手術，過著與一般學生截然不同的奢靡生活。

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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