美證實與哈瑪斯談判 川普狂嗆「放了人質否則死定」

美國總統川普5日揚言，若哈瑪斯拒絕釋放所有剩餘人質，將進一步摧毀加薩。（路透資料照）

2025/03/06 11:42

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕白宮5日證實，美國和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）就人質和加薩停火直接談判，這做法前所未見。與此同時，美國總統川普（Donald Trump）在社群媒體發文嗆聲，若哈瑪斯拒絕釋放剩下所有人質，將進一步摧毀加薩，並要求該組織完全撤離。

綜合媒體報導，白宮表示，主掌人質事務的川普總統特使柏勒（Adam Boehler）舉行了這場會談，會中聚焦加薩剩餘人質中的美國公民。有報導指出，雙方近幾週在卡達首都杜哈（Doha）進行談判。

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白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）向媒體表示，「聽著，與全球各地民眾進行對話與交談，做最符合美國人民利益的事，是總統認為正確的事。」

華府1997年將哈瑪斯列為恐怖組織後，一直拒絕與其直接接觸。但李威特強調，柏勒的職責範圍「有權與任何人交談」。

哈瑪斯2023年10月7日大規模襲擊以色列南部時押走大批人質，據信包括5名美國公民。其中4人證實已身亡，但情報顯示還有一名倖存者亞歷山大（Edan Alexander）。

川普今天在他的社群平台「真實社群」（Truth Social）上寫道，「現在就釋放所有人質，不要拖延，並立即歸還所有你們殺害的人的遺體，否則你們就完了。」

他說，將向以色列提供一切所需以完成這項工作，「這是給你們的最後警告！對於領導階層來說，現在是時候離開加薩了，在你們還有機會的時候。」

川普還對加薩平民喊話，「美好的未來在等待你們，但如果你們劫持人質，就不是這麼回事了，你們就死定了！做出明智的決定，立即釋放人質，否則不久後將付出慘痛代價！」

針對川普發文嗆聲，哈瑪斯發言人僅稱，川普的貼文將使停火協議問題複雜化。

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