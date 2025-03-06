英智庫論壇上當眾質疑川普 紐西蘭駐英大使遭外長辭退

紐西蘭外長彼得斯週四表示，他已辭退紐西蘭駐英國大使高夫（見圖）。（路透）

2025/03/06 10:51

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭外長彼得斯（Winston Peters）週四表示，他已辭退紐西蘭駐英國大使高夫（Phil Goff），因為他在一場論壇上的發言被視為對美國總統川普（Donald Trump）帶有批評性質。

綜合外媒報導，紐西蘭外交部長彼得斯當地時間5日表示，對於高夫的評論「深感失望」，他在聲明中強調，「高夫的言論不代表紐西蘭政府立場，此舉使他的外交官職務難以勝任」，紐西蘭外交暨貿易部秘書長柯瑞（Bede Corry）正與彼得斯合作處理新任大使的交接事宜。

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高夫當地時間4日出席英國智庫「王家國際事務研究所」（Chatham House）於倫敦舉辦論壇，當時高夫向發表演講的芬蘭外交部長爾通寧（Elina Valtonen）提問，他稱自己一直在重讀英國戰時首相邱吉爾（Winston Churchill）於1938年的一篇著名演講。

高夫接著說，邱吉爾在演講中批評英國與納粹德國簽署《慕尼黑協定》，並引用邱吉爾對時任首相張伯倫（Neville Chamberlain）所說的話：「你可以在戰爭或恥辱之間做出選擇，你選擇恥辱，但你會有戰爭。」

隨後高夫提問：「川普總統將邱吉爾的雕像放回白宮橢圓辦公室，但您認為他真的理解歷史嗎？」此話引起台下觀眾笑聲。爾通寧說：「僅限自己回應丘吉爾」、「邱吉爾確實留下許多歷久彌新的言論」。

報導分析，高夫在論壇上發表似乎質疑川普對歷史的把握，並將川普試圖與俄羅斯解凍關係的舉動與英國戰時領袖邱吉爾對抗納粹德國的行動形成對比。據了解，高夫曾任紐西蘭外交部長、紐西蘭工黨國會議員，他在2023年1月獲任命為駐英國大使。截至目前，他尚未對此事發表公開回應。

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