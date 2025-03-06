川普大讚「正在收回運河」！巴拿馬總統痛罵「滿嘴謊言」

巴拿馬總統穆里諾痛批川普「滿嘴謊言」。（路透）

2025/03/06 08:40

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任後誓言「收回」巴拿馬運河，香港首富李嘉誠旗下的「長江和記實業」4日宣布，旗下「和記港口集團」8成股權（包括巴拿馬港口公司9成股權），以228億美元出售給美國資產管理巨頭貝萊德領軍的財團。川普4日在對國會演說中大讚「美國政府將收回巴拿馬運河，我們已經開始這麼做了。」此舉引發巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）強烈不滿，痛批川普「滿嘴謊言」。

綜合外媒報導，香港長江和記實業公司宣布將其在巴拿馬港口的大部分股權出售給美國貝萊德集團，該公司的高層並表示，這是一筆純粹的商業交易。川普在對國會的演說表示：「我的政府將收回巴拿馬運河，我們已經開始這麼做了，我們要把它奪回來。就在今天，一家大型美國公司宣布，他們將購買巴拿馬運河周圍的兩個港口，及與巴拿馬運河和其他幾條運河有關的許多其他東西。」

請繼續往下閱讀...

穆里諾5日指責川普在美國收回巴拿馬運河問題上「撒謊」。他在X上寫道，川普總統又在撒謊，他強調，自己代表巴拿馬和全體人民，拒絕這種對真相和他們國家尊嚴的新侮辱。

對此白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）5日在記者會上回應「我不確定巴拿馬是否知道他們自己的運河發生了什麼。」她也說，貝萊德現在有興趣投資並接管港口的兩端，這非常重要，因為川普總統幾週前曾直言，需確保中國不會控制巴拿馬運河。

川普4日在對國會演說中大讚「美國政府將收回巴拿馬運河，我們已經開始這麼做了。」（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法