果凍頭怪魚現身！秘魯27種新物種曝光

此次考察發現了一種新物種、頭部似果凍的怪魚。科學家尚未解釋其特大頭部功能，這個特徵讓牠的外觀顯得異常獨特。（圖：Conservation International/photo by Robinson Olivera）

2025/03/06 07:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕秘魯阿爾托梅奧（Alto Mayo）地區一場研究考察，揭開了27種科學界前所未見物種的神秘面紗。這片與城市、城鎮和農田比鄰的土地，竟孕育出青銅色蠑螈與極稀有的半水棲鼠等新發現，令人驚嘆生物多樣性在人類活動頻繁的區域仍能頑強存續。研究團隊記錄了2046種動植物，其中34種為當地特有，卻多數面臨滅絕危機，凸顯保育的迫切性。

科學媒體《IFLScience》報導，阿爾托梅奧位於秘魯北部，面積約76萬8900公頃，涵蓋七種獨特森林類型，並與阿瓦洪（Awajún）原住民族領地交織。儘管城鎮擴張與森林砍伐日益加劇，這片土地仍藏匿豐富生態寶藏。考察發現超過950種植物，許多為原住民用於藥材、食物與建材；逾200種蝴蝶中，14種首次現蹤當地，10種更是全新物種。此外，兩種新金龜子也從70種甲蟲中脫穎而出。

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爬蟲與兩棲類方面，三種新物種令人矚目：一種擅爬樹的蠑螈（學名：Bolitoglossa sp.），以長黏舌捕食；另有兩種疑似新蛇種。哺乳動物則添上罕見一筆，包括僅存於沼澤的兩棲鼠，以及新發現的蝙蝠、松鼠與棘鼠。最引人注目的，是一種毛嘴鯰魚屬（ bristlemouth catfish）、頭部似果凍的怪魚，其奇特構造讓科學家既困惑又著迷，功能尚待解謎。

這次考察由國際保育組織（Conservation International）摩爾科學中心快速評估計畫負責人拉森（Trond Larsen）帶領。他指出：「在人口稠密區發現四種新哺乳動物極不尋常。這顯示即使人類影響深遠，只要生態管理得宜，生物多樣性仍可生生不息。」研究成果將促成阿爾托梅奧森林與埃斯卡萊拉山脈區域保護區（Cordillera Escalera Regional Conservation Area）的連結，打造保護走廊，守護這些脆弱物種的未來。

這種新發現的蠑螈，屬於一類以長而黏的舌頭捕捉獵物的群體。（圖：Conservation International/photo by Robinson Olivera）

這種新發現的物種是一種半水生（兩棲）鼠類。（圖：Conservation International/photo by Robinson Olivera）

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