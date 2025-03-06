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    諾貝爾和平獎逾300人或組織獲提名 川普可能角逐

    2025/03/06 02:36

    〔中央社〕諾貝爾協會（Nobel Institute）今天表示，今年諾貝爾和平獎有超過300個人士或組織獲得提名。目前已有政治人物聲稱，他們已提名美國總統川普和教宗方濟各角逐這個獎項。

    法新社報導，諾貝爾協會發表聲明指出，今年諾貝爾和平獎有338個候選者獲得提名，包括244名人士及94個組織。根據挪威諾貝爾委員會規定，送交委員會的候選人名單至少會保密50年。

    美國共和黨籍眾議員伊薩（Darrell Issa，另譯艾薩）3日曾在社群媒體X發文，宣布他將提名川普（Donald Trump）角逐諾貝爾和平獎，並稱「沒有人比他更值得獲獎」。

    美國媒體隨後引述伊薩辦公室說法，伊薩提名川普是基於川普在中東問題的努力。

    川普過去也曾被提名為諾貝爾和平獎候選人，但今年的提名將特別引人注目。川普先前與俄羅斯展開對話，商討俄烏戰爭，改變了美國外交政策走向，引發爭議並且震驚歐洲盟邦。

    此外，挪威國會議員今年曾告訴國內媒體，他們已提名北大西洋公約組織（NATO）前秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）、聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）及教宗方濟各（Pope Francis）角逐這個獎項。1140306

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