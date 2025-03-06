中國系統性侵害人權！人權組織報告：恐已構成危害人類罪

中國人權捍衛者發表《牢房中等待黎明：中國的任意羈押可能構成危害人類罪》報告，指出中國政府大規模任意羈押數千人，可能已構成危害人類罪。 （取自中國人權捍衛者X）

2025/03/06 06:05

〔國際新聞中心／綜合報導〕非政府組織「中國人權捍衛者」（CHRD）5日發表《牢房中等待黎明：中國的任意羈押可能構成危害人類罪》報告，披露過去6年來，中國當局大規模任意羈押數千人，其中至少1545人因和平表達意見，或行使人權而遭判刑入獄。報告直指，這種行為的廣泛性與系統性，可能已構成危害人類罪。

美國之音（VOA）5日報導，CHRD共同執行長李察遜（Sophie Richardson）表示，中國刑事司法系統的每一個環節，從警察、檢察官到法院，都在使用毫無根據的指控來非法羈押，明顯違反中國政府的國內和國際人權義務。

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報告指出，2019年至2024年間被判刑的良心犯，平均刑期長達6年，而涉及所謂「危害國家安全罪」者，平均刑期則增至7年。

著名的維吾爾族地理學家、新疆大學前校長塔西甫拉提‧特依拜（Tashpolat Tiyip）、新疆維吾爾自治區政治人物沙塔爾‧沙吾提（Sattar Sawut）、澳洲華裔作家楊恆均均被判死刑，部分緩期執行。

另外，維吾爾族知名學者熱依拉‧達吾提（Rahile Dawut），以及曾擔任新疆社會科學院副院長的阿布都熱扎克‧沙依木（Abdurazaq Sayim），都被判無期徒刑。還有48名良心犯刑期長達10年或10年以上。

報告也強調，在遭判刑入獄的良心犯中，女性和邊緣群體成員，包括藏人和維吾爾人，所佔比例特別高。在700多名60歲以上的年長良心犯中，3分之2為女性。

另有資料顯示，在香港，因「顛覆國家政權」和「共謀顛覆國家政權」而被定罪者，甚至多於中國大陸。

CHRD研究員Shane Yi告訴美國之音，中國的良心犯即使在服刑期滿後，仍會持續受到自由被剝奪、政治權利被剝奪的待遇。在這段期間，他們雖獲得釋放，但沒有言論自由，無法述說自身經歷，警方會警告「不要發言、不要受訪」，形同「從小監獄移到大監獄」。而且，即使沒有被剝奪政治權利，也可能無來由地被凍結資產，或遭到各類監控和騷擾，「就是讓你生活不好過」。

報告指出，中國政府經常使用「尋釁滋事罪」、「組織和利用邪教組織破壞法律罪」，以及「危害國家安全」等罪名，來打壓異議人士與宗教信仰者。其中，「尋釁滋事罪」被認為過於寬泛和模糊，而「危害國家安全」等罪名則反映中國政府利用司法體系做為政治壓迫工具。報告強調，「這些任意羈押發生在全國各地，說明這些侵權行為的廣泛性和系統化。」

CHRD強調，北京當局對人權活動人士的全面打壓，影響不僅限於中國境內，也對國際社會產生深遠影響。不論是推動改革、向政府問責、關注婦女權利、勞工權利、宗教自由或公共衛生等議題，當這些人因倡議活動而遭到監禁或噤聲，全球社會將失去關鍵的資訊來源，影響對中國人權狀況的瞭解，也削弱全球人權推動力量。

報告也批評，中國政府官員在國內普遍享有「有罪不罰」待遇，使其在國際上得以持續侵害人權，而無需承擔責任。

李察遜表示，2個不同的聯合國機構都已表示擔憂，北京當局可能正在犯下國際法中最嚴重的罪行危害人類罪，呼籲關心此事的各國政府和聯合國，應該加倍努力，調查中國所有嚴重犯罪行為，並追究責任。

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