護國神山擴大對美投資 黃世聰喊話：台積電越強大，台灣就越安全！

台積電將在美加碼投資1000億美元。（彭博）

2025/03/05 23:26

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家4日在白宮召開記者會宣布，台積電將在美加碼投資1000億美元（約新台幣3.3兆），台灣內部卻掀起正反論戰。針對「美積電」、「台灣護國神山被搶走」等質疑論調，財經專家黃世聰認為，台積電加碼對美投資，與其說是被川普逼迫，倒不如說是台積電領先佈局，而且台積電越強大，台灣就越安全！

黃世聰今天（5日）在臉書發文，「台積電不去美國，難道要三星、英特爾坐大？很多人一直不斷質疑CC（魏哲家），台積電被掏空、先進製程赴美，台灣完蛋了……其實第一個完蛋的是南韓還有英特爾。昨晚台積電在美股漲了4%，反觀英特爾跌了6.2%，然後韓國媒體要求三星、海力士趕快跟進，奇怪……韓國不怕被掏空嗎？」

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他接著說：「台積電去美國，說是被川普逼迫，倒不如說是台積電領先佈局。從國際局勢來看，供應鏈破碎化，在地生產的趨勢已經形成，台積電6成客戶在美國，提高美國產能並不為過！再者，未來商機在哪？當然在美國！今年以來孫正義2000億、星際之門5000億、蘋果5000億、沙烏地王儲6000億，美國四大CSP業者要投3200億，大部分都在美國，台積電當然是為了商機而去。」

「再者，既然美國要去全球化，在美國的地盤裡，當然要全力卡位，獅王當然要到美國搶地盤。所以，這怎麼會是利空？最後我再說一句，台積電越強大，台灣越安全！」

面對美國要偷走台積電核心技術等質疑，總統府昨天就表示，台積電加碼對美投資，政府事前已充分掌握，會做好把關確保台積電擴大赴美投資同時，將最先進製程留在台灣。曾在台積電工作20餘年的前台積電研發處長、台大領導學程兼任教授楊光磊則表示，台積電關鍵技術一定會在台灣，不會到了美國就有變化，美國的廠主要是去滿足美國的客戶和一部分市場。

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