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    川普中止烏克蘭軍援 專家：鼓勵普廷變本加厲

    川普對烏克蘭採取強硬姿態，遭外界批評形同放任普廷。（美聯社）

    川普對烏克蘭採取強硬姿態，遭外界批評形同放任普廷。（美聯社）

    2025/03/05 21:51

    〔編譯林家宇／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮與美國總統川普會晤時出現爭執，雙方不歡而散，未簽署礦產協議，川普後續下令暫停對烏軍事援助。「紐約時報」引述專家說法，川普此舉只會鼓勵俄國總統普廷變本加厲。

    報導寫道，烏俄雙方先前就交換過大量戰俘，並在去年8月派出代表赴卡達，商討停止互相空襲能源基礎建設的協議。但在烏軍突襲庫斯克地區後，俄方隨即退出協商。目前俄國總統普廷尚未表現出，在贏得西方重大妥協之前降低情勢的意願，包括排除烏國加入北大西洋公約組織（NATO），限縮烏克蘭軍隊規模，以及取得對基輔的政治影響力等。

    倫敦智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）副所長查默斯分析，尚無跡象顯示俄羅斯準備好接受協議，美國中止對基輔的軍事援助，只會鼓勵普廷變本加厲，例如要求烏克蘭的去軍事化和中立地位。

    川普的強硬作為在烏克蘭引發憤慨、悲傷和不信任等複雜情緒。烏克蘭國會外交事務委員會主席梅列日科說，「當敵意並非來自敵方，而是你視為朋友的一方時」，令人感到格外痛苦。即便如此，烏國會仍盡力挽救與華府的關係，為此致函川普：「我們深信，我國的安全及穩定發展，受到美國堅定不移支持的保障。其所反映的美國歷史成功價值，鼓舞著廣大的烏克蘭人民」。

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