阿拉伯聯盟推530億美元加薩重建計畫 川普方案遭全面抵制

埃及總統塞西（中）與阿拉伯領袖，4日招開緊急阿拉伯峰會。（歐新社）

2025/03/05 20:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕加薩走廊戰火未平，重建之路艱難曲折。阿拉伯聯盟3月4日在開羅的緊急高峰會上，通過一項530億美元（約新台幣1.740兆元）的「全面阿拉伯計畫」，支持由巴勒斯坦當局主導加薩未來，與美國總統川普主張「美國接管」的方案形成強烈對比。

美聯社報導，埃及提出的重建藍圖至2030年完成，首階段將清理5000萬噸戰爭廢墟，並設置臨時住房單位，規劃重建機場、漁港和商業港口。峰會公報警告，任何強制遷徙將可能引發新一輪衝突，這令人回想起1948年「災難」（Nakba）時期巴勒斯坦人的流離失所經歷。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也公開支持重建倡議。

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法新社報導，哈瑪斯（Hamas）2007年奪取加薩控制權，雖然表態歡迎峰會計畫，但是否真願放手仍是未知數。以色列堅決反對巴勒斯坦當局重返加薩，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）更公開支持川普，將加薩改造成「中東蔚藍海岸」的方案。

哈瑪斯前年10月7日突襲以色列，造成約1200人喪生；以色列報復行動至今已導致加薩至少4.8萬人死亡，更使90%加薩人口流離失所。以色列外長薩爾（Gideon Saar）要求加薩「完全非軍事化」並剷除哈瑪斯，卻遭哈瑪斯領袖祖赫里（Sami Abu Zuhri）斷然拒絕。

白宮國安會發言人休斯（Brian Hughes）批評這項重建方案「不切實際」，聲稱加薩目前「不適合居住」。埃及外長阿布德拉提（Badr Abdelatty）強硬回擊，警告若無建立獨立巴勒斯坦國，中東將無和平。

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