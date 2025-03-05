國會演說暖心時刻！13歲腦癌生命鬥士 獲川普聘為特勤局榮譽特務

腦癌少年丹尼爾被任命為特勤局榮譽特務，並接下證件。（路透）

2025/03/05 18:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國國會大廈的聚光燈下，13歲少年的夢想化為現實。美國總統川普4日的國會聯席會議演講中，為腦癌倖存者丹尼爾（DJ Daniel）帶來一份驚喜：正式任命他為美國特勤局的榮譽特務。這一刻，不僅感動全場，也成為生命奇蹟與希望的象徵。

《路透》報導，DJ身著休士頓警察制服，與父親並肩坐在眾議院貴賓席，靜靜聆聽演講。川普動情地分享了他的故事：「2018年，丹尼爾被診斷出腦癌，醫生預估他最多只能活五個月。但六年多後的今天，他依然頑強地站在這裡。」全場響起熱烈的掌聲，為這位少年的堅韌喝采。

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川普接著說，丹尼爾從小夢想成為警察，這份熱情感動了許多人。他已多次獲頒榮譽執法人員稱號，深受各地警察部門喜愛。演講進入高潮時，川普轉向新任特勤局局長柯蘭（Sean Curran），請他將丹尼爾納入特勤局行列。當柯蘭遞上特勤局證件時，丹尼爾睜大眼睛，滿臉驚喜。

他的父親激動地將他舉起，少年隨即撲向柯蘭，給了他一個大大的擁抱。這溫馨一幕觸動全場，掌聲久久不息。這不僅是對丹尼爾勇氣的肯定，也是對夢想無限可能的見證。在國會的舞台上，一個13歲少年的故事，點亮了希望的光芒。

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