「她」代表民主黨回應川普國會演說 批評經濟與外交政策

密西根州新任聯邦參議員絲拉金（Elissa Slotkin），代表民主黨回應川普總統的國會演說。（彭博）

2025/03/05 15:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普4日晚間在國會聯席會議發表2025年度演說，長達1小時40分，內容帶有濃厚競選風格。根據美國政治傳統，在野黨通常會指派代表發表正式回應。民主黨此次選擇密西根州的新任聯邦參議員、現年48歲的絲拉金（Elissa Slotkin）擔任發言人，她在約10分鐘的演說中猛烈抨擊川普政府的經濟與外交政策，形容其作法「魯莽」，並呼籲美國民眾積極參與政治，以確保國家發展方向符合民眾利益。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，絲拉金表示，川普政府提出的經濟改革計畫恐將影響美國民眾的社會安全保障。她特別點名億萬富翁馬斯克（Elon Musk），指稱他領導的「政府效率部」（DOGE）雖以縮減聯邦政府規模為目標，實際上可能導致政府福利削減，進一步衝擊中產階級與基層民眾。

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「美國人民渴望改變，但改變可以有負責任與魯莽的方式，」絲拉金警告，「川普的計畫可能會侵害社會安全保障，而這項制度正是許多美國人賴以維生的基礎。」她還指控川普政府透過財政政策向億萬富翁提供「史無前例的優惠」，並表示其關稅政策將加劇美國消費者的負擔。

絲拉金強調，川普對包括加拿大在內的盟國加徵關稅，將導致能源、木材和汽車價格上漲，不僅影響美國製造業，也將衝擊農民經濟。「他的政策將讓保險費與藥價上升，因為如果不削減醫療支出，這些提案的財務計算根本行不通，」她批評道。

作為前中情局（CIA）官員，絲拉金在演說中也嚴厲批評川普政府的外交政策，特別是近期川普與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮的公開爭論。她直言，川普雖然常說「以實力換取和平」（peace through strength），但實際作為卻顯示出對俄羅斯過於軟弱，甚至背離美國過去的外交傳統。

「這句話其實是雷根總統的口號，」絲拉金表示，「但看看上週白宮上演的那場鬧劇，雷根恐怕會氣得在墳墓裡翻身！」她暗示，如果雷根在世，可能會對川普政府的對俄政策感到不滿。

絲拉金曾在小布希與歐巴馬政府擔任國安職務，2019年當選聯邦眾議員，2024年轉戰參議員選舉並成功當選。由於川普與絲拉金都在密西根州勝選，民主黨選擇她作為回應代表，凸顯該州在2024年大選中的關鍵地位。

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