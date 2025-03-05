XB-1靜音突破音障！ NASA照片揭超音速客機新未來

NASA）運用專門的紋影攝影技術，捕捉 Boom Supersonic XB-1 演示機於2月10日突破音障時的空氣流動與聲波。這張照片記錄了超音速飛行的重要瞬間，標誌超音速客機技術的重大突破。（圖：NASA/Boom Supersonic）

2025/03/05 16:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國航太總署（NASA）近日發布一張震撼照片，捕捉美國首架民用超音速飛機Boom Supersonic XB-1於今年2月10日第二次試飛時突破音障的瞬間。這架飛機在加州莫哈韋沙漠上空以超過1馬赫（約時速1225公里）的速度飛行，NASA運用紋影攝影技術，清晰呈現肉眼難辨的衝擊波，展現科學與藝術的完美交融。

CNN報導，這張照片誕生於精準的團隊合作。Boom Supersonic首席試飛員布蘭登堡（Tristan Brandenburg）駕駛XB-1，在特定時間與地點飛越太陽前方；NASA則利用配備特殊濾鏡的地面望遠鏡，捕捉空氣扭曲的瞬間。Boom創辦人兼執行長肖爾（Blake Scholl）讚嘆：「這讓隱形的力量顯現眼前。」更令人振奮的是，飛行期間地面未偵測到明顯音爆，顯示超音速飛行的噪音難題有望獲得突破。

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音爆長期以來是超音速客機商業化的主要障礙。過去，協和號因巨大噪音限制，只能於海上或偏遠地區飛行。如今，XB-1的測試顯示消除音爆並非遙不可及。肖爾表示，這項突破將實現「跨國飛行時間縮減一半」的願景。NASA也在試飛中收集音量數據，進一步驗證這一成果的潛力。

XB-1是Boom Supersonic商用客機「超越號」（Overture）的先導機型。今年1月28日，XB-1已完成首次超音速飛行。Overture計畫以1.7馬赫（約時速2082公里）的速度，搭載64至80名乘客，飛行速度約為現今客機兩倍。目前，美國航空、聯合航空及日本航空已預訂130架，顯示市場對超音速旅行的熱烈期待。

自2003年協和號退役後，商用超音速飛行停滯超過21年。Boom Supersonic憑藉先進技術脫穎而出。XB-1採用碳纖維複合材料，既輕盈又堅固；Overture則搭載傳統噴射發動機，並計劃使用可持續航空燃料（SAF），兼顧效率與環保。肖爾透露，數位工程技術是關鍵，透過計算流體力學模擬，他們大幅縮減設計測試的時間與成本，相較協和號時代的風洞測試更具優勢。

Boom Supersonic目標在2030年前讓「超越號」投入營運。肖爾強調，超音速飛機不僅提升旅行效率，還能減少資源浪費，為航空業開啟更永續的未來。

航空新創公司Boom Supersonic的XB-1 超音速飛機原型。（取自Boom Supersonic官網）

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