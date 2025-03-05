川普發表國會演說 「指定倖存者」是退伍軍人事務部長

美國總統川普4日在國會聯席會議發表演說期間，退伍軍人事務部長柯林斯（Doug Collins）被指定為「指定倖存者」。（美聯社）

2025/03/05 15:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普於4日晚間在國會聯席會議發表演說期間，退伍軍人事務部長柯林斯（Doug Collins）被白宮官員指定為今年的「指定倖存者」，並前往未公開的地點以確保政府持續運作。

「指定倖存者」（designated survivor）是一項源自冷戰時期的措施，旨在確保在總統、副總統及其他高級官員同時出席重要活動時，若發生災難性事件，政府仍有合法繼任者。根據美國總統繼任法案，退伍軍人事務部長在總統繼任順序中位列第17位。

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柯林斯於今年2月5日正式擔任退伍軍人事務部長。在川普總統的首個任期內，曾有多位內閣成員被指定為「指定倖存者」，包括2017年的退伍軍人事務部長舒爾金（David Shulkin）、2018年的農業部長帕度（Sonny Perdue）、2019年的能源部長裴利（Rick Perry）以及2020年的內政部長柏恩哈德（David Bernhardt）。

截至目前，川普總統的新任期內大多數內閣提名人選已獲得國會確認。然而，勞工部長提名人查韋斯-德雷默（Lori Chavez-DeRemer）尚未獲得確認，因此不具備繼任資格。

以下為目前的美國總統繼任順序：

1. 副總統 范斯（JD Vance）

2. 眾議院議長 強生（Mike Johnson）

3. 參議院臨時議長 葛拉斯里（Chuck Grassley）

4. 國務卿 魯比歐（Marco Rubio）

5. 財政部長 貝森特（Scott Bessent）

6. 國防部長 赫格塞斯（Pete Hegseth）

7. 司法部長 邦迪（Pamela Bondi）

8. 內政部長 柏根（Doug Burgum）

9. 農業部長 羅林斯（Brooke Rollins）

10. 商務部長 盧特尼克（Howard Lutnick）

11. 勞工部長 [尚未確認]

12. 衛生與公共服務部長 小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy, Jr.）

13. 住房與城市發展部長 特納（Scott Turner）

14. 交通運輸部長 杜菲（Sean Duffy）

15. 能源部長 萊特（Chris Wright）

16. 教育部長 麥馬洪（Linda McMahon）

17. 退伍軍人事務部長 柯林斯（Doug Collins）

18. 國土安全部長 諾姆（Kristi Noem）

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