炫富2000萬美元加密幣貨遭搶 OnlyFans女星持槍擊退歹徒

2025/03/05 14:42

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國知名直播主與成人平台OnlyFans女星「阿瑪蘭斯」(Amouranth,真名凱特琳・西拉古薩,Kaitlyn Siragusa)因在網路上炫耀擁有價值約約2000萬美元(6.56億新台幣)的加密貨幣,竟引來三名蒙面歹徒持槍闖入她位於美國德州休士頓的住處。這起驚悚搶劫案發生於3月2日(週日),歹徒將31歲的她從床上拖下,用手槍毆打並索取加密貨幣。關鍵時刻,「阿瑪蘭斯」奮力反擊,開槍自衛,成功擊退歹徒,保住性命與財產。

《紐約郵報》報導,「阿瑪蘭斯」事後在社群平台X上公開這場生死交鋒的經歷,並附上監視器畫面。她寫道:「我相信我擊中了其中一人,身上沾滿血跡,但只有少部分是我的。」

這段影片記錄了三名歹徒尾隨她進入一棟建築,隨後傳出兩聲槍響,歹徒驚慌逃竄的瞬間。她透露,丈夫因看到她發出的求救訊息,已持槍埋伏待援,助她扭轉危機。

據「阿瑪蘭斯」描述,歹徒先朝臥室門開槍,再踹門而入,氣焰囂張。她回憶:「他們用手槍猛擊我的臉,那種毆打彷彿永遠停不下來。」歹徒將槍口抵住她頭部,強迫她用手機登入帳戶。她趁機在X上發出「我正被持槍搶劫」的求救訊息,避免直接報警引發更大危機。

隨後,她誘導歹徒前往另一處建築,與早已準備反制的丈夫聯手反擊。她使用的武器為高階手槍品牌Staccato製造,事後現場留下的血跡顯示,至少一名歹徒可能受傷。

擁有620萬Twitch粉絲的「阿瑪蘭斯」,因直播與OnlyFans事業聞名。她坦言,歹徒可能因她去年11月公開比特幣(Bitcoin)與以太幣(Ethereum)資產截圖得知財富。她當時貼出比基尼照並問粉絲:「救命!我該賣還是持有我的BTC?」未料此舉竟埋下危機。

休士頓警察工會(Houston Police Officer’s Union)證實此事,她因臉部與身體受傷送醫,所幸無生命危險,目前警方全力緝凶。

事件過後,「阿瑪蘭斯」展現幽默與韌性,將OnlyFans訂閱費降為30天免費,並留言:「我已被搶了一次,不如讓你們免費回來。」

3 gun men



He screams “I got shot I got shot” after



I’m not supposed to post the scene itself, nor the casing which are now evidence



They beat me before this video and pistol whipped me the pummeling felt like it would never end and I protected my head by putting my arms… https://t.co/kVlRJGWalx pic.twitter.com/vUSUVarobk