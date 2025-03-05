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    炫富2000萬美元加密幣貨遭搶 OnlyFans女星持槍擊退歹徒

    「阿瑪蘭斯」在直播平台Twitch擁有620萬粉絲。（圖取自X@Amouranth）

    「阿瑪蘭斯」在直播平台Twitch擁有620萬粉絲。（圖取自X@Amouranth）

    2025/03/05 14:42

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國知名直播主與成人平台OnlyFans女星「阿瑪蘭斯」（Amouranth，真名凱特琳・西拉古薩，Kaitlyn Siragusa）因在網路上炫耀擁有價值約約2000萬美元（6.56億新台幣）的加密貨幣，竟引來三名蒙面歹徒持槍闖入她位於美國德州休士頓的住處。這起驚悚搶劫案發生於3月2日（週日），歹徒將31歲的她從床上拖下，用手槍毆打並索取加密貨幣。關鍵時刻，「阿瑪蘭斯」奮力反擊，開槍自衛，成功擊退歹徒，保住性命與財產。

    《紐約郵報》報導，「阿瑪蘭斯」事後在社群平台X上公開這場生死交鋒的經歷，並附上監視器畫面。她寫道：「我相信我擊中了其中一人，身上沾滿血跡，但只有少部分是我的。」

    這段影片記錄了三名歹徒尾隨她進入一棟建築，隨後傳出兩聲槍響，歹徒驚慌逃竄的瞬間。她透露，丈夫因看到她發出的求救訊息，已持槍埋伏待援，助她扭轉危機。

    據「阿瑪蘭斯」描述，歹徒先朝臥室門開槍，再踹門而入，氣焰囂張。她回憶：「他們用手槍猛擊我的臉，那種毆打彷彿永遠停不下來。」歹徒將槍口抵住她頭部，強迫她用手機登入帳戶。她趁機在X上發出「我正被持槍搶劫」的求救訊息，避免直接報警引發更大危機。

    隨後，她誘導歹徒前往另一處建築，與早已準備反制的丈夫聯手反擊。她使用的武器為高階手槍品牌Staccato製造，事後現場留下的血跡顯示，至少一名歹徒可能受傷。

    擁有620萬Twitch粉絲的「阿瑪蘭斯」，因直播與OnlyFans事業聞名。她坦言，歹徒可能因她去年11月公開比特幣（Bitcoin）與以太幣（Ethereum）資產截圖得知財富。她當時貼出比基尼照並問粉絲：「救命！我該賣還是持有我的BTC？」未料此舉竟埋下危機。

    休士頓警察工會（Houston Police Officer’s Union）證實此事，她因臉部與身體受傷送醫，所幸無生命危險，目前警方全力緝凶。

    事件過後，「阿瑪蘭斯」展現幽默與韌性，將OnlyFans訂閱費降為30天免費，並留言：「我已被搶了一次，不如讓你們免費回來。」

    在據報「阿瑪蘭斯」開槍射擊其中一名攻擊者後，攻擊者們正在逃離現場。（圖取自X@Amouranth）

    在據報「阿瑪蘭斯」開槍射擊其中一名攻擊者後，攻擊者們正在逃離現場。（圖取自X@Amouranth）

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