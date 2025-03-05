日本信用組合韓籍次長 竊盜客戶保險箱10億日圓被捕

日本ハナ信用組合橫濱分行韓籍次長李勝炫，偷竊客戶保險箱達10億日圓。（圖擷自ハナ信用組合臉書）

2025/03/05 14:05

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本屢傳銀行業對客戶保險箱監守自盜！ハナ信用組合（Hana Credit Union）神奈川縣橫濱分行49歲韓籍次長李勝炫，涉嫌多次偷竊保險箱於4日被捕，神奈川縣警方推估金額達到10億日圓（約新台幣2.2億元）。

據《讀賣新聞》報導，警方指出，李勝炫2016年開始在橫濱分行擔任融資係長（組長），2017年趁著分行搬遷時偷偷複製保險箱鑰匙，2018年4月至2023年4月升遷為次長，職務之一就是管理鑰匙。

請繼續往下閱讀...

光是從2021年9月至2023年3月，李勝炫就偷竊橫濱分行保險箱達上百次，得手6億1900萬日圓（約新台幣1.35億員）現金。2023年4月，橫濱分行行長發現紀錄鑰匙領取、存放情況的文件遺失，調閱監視器後驚見李勝炫將這些資料帶走丟棄，並於深夜、休假時出入保險庫。

在東窗事發後，李勝炫於去年2月15日被解雇，神奈川縣警本月4日將其逮捕偵辦，ハナ信用組合強調一定會配合警方調查。在此之前，日本三菱UFJ銀行、瑞穗銀行都傳出行員盜竊保險箱被捕事件。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法