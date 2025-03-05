回家路上驚見皮卡車疑載長頸鹿遺體 車主澄清：是標本

美國密西根州一名網友日前發文稱，他的朋友駕車返家途中，看到有輛貨車疑似載著1隻長頸鹿遺體，PO文曝光引發網友討論。（圖擷取自「Macomb County Police and Fire scanner」臉書粉專）

2025/03/05 15:55

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根州一名網友日前發文稱，他的朋友駕車返家途中，看到有輛貨車疑似載著1隻長頸鹿遺體，PO文曝光引發網友討論，部分懷疑是否遭非法獵殺，該輛皮卡車主近日出面澄清，這隻長頸鹿來自一家動物園，因年老自然死亡，而他受某間未公開名稱的博物館委託，將其標本化保存。

綜合外媒報導，馬科姆郡（Macomb County）一名網友上月底於臉書發文並附上照片，內容提及「我朋友下班途中看到這個景象，車上似乎載著一隻真正的長頸鹿遺體！有人知道這是怎麼回事嗎？這是真的嗎？」照片可見，有1隻長頸鹿躺在車廂內，PO文引發網友迴響，甚至引發部分民眾質疑這隻長頸鹿遭非法獵殺。

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面對各種猜測，這輛皮卡車主人威納（Darren Wehner）近日親自出面澄清，接受當地媒體訪問時透露，他是一名動物標本師與大型獵物獵人，與南非當地野生動物園合作。皮卡車內那隻長頸鹿來自一間動物園，因年老自然死亡，他接受某間未公開名稱的博物館委託，將其標本化保存。

威納坦言，當有人看到他帶著這隻長頸鹿品在路上時，他已投入約60小時在這件標本上，正準備將它運送至工作室繼續製作，沒想到在途中引發網路轟動，他認為「我的工作就是讓牠們得以長存，讓人們可以永遠欣賞牠們。有些人可能覺得這很奇怪，但對我來說，這是一種藝術。」

事後，威納於臉書分享標本製作進度，不少網友驚嘆其精湛技術，有人留言說「太厲害了！看起來跟真的一樣！」、「終於解開謎團！一度以為密西根真有人獵殺長頸鹿」。

威納於臉書分享標本製作進度。（圖擷自「St. Clair Flats Taxidermy」臉書粉專、本報合成）

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