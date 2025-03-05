微博粉絲留言被過濾 美駐中大使館喊冤批中共暗地插手審查

圖為位於北京的美國大使館。（路透）

2025/03/05 14:34

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國駐中國大使館4日表示，其微博帳號屢遭審查。稱過去一年多來，該帳號所有留言評論區都被「一個我們無法控制的不透明程序進行『過濾』。只有經過審查人員批准的評論才會對民眾顯示。」大使館強調，「我們沒有這樣做」。大使館還稱，幾天前抱怨這一審查的微博貼文也被刪除。

《美國之音》報導，大使館在社交平台X貼出兩張截圖，顯示其自2月28日以來，曾兩次在微博抱怨這一審查行為，但大使館表示這兩條發文都已被刪除。

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大使館寫道：「我們歡迎公開的民眾討論，支持言論自由。我們強烈反對審查制度，包括我們粉絲的評論被『過濾』，以及刪除我們在微博上點名批評這一審查制度的帖子。」

不過，大使館也提到，「在審查人員刪除之前，我們在微博上揭露這一審查制度的每一條抗議帖子，在一天之內的瀏覽量就超過了一百萬。」

美國駐華大使館去年3月1日就曾在微博表達對其評論區被過濾的不滿。「我們認為討論、辯論和批評很重要」，大使館在當時的一條微博貼文中寫說：「我們也對評論內容未能及時顯示感到不滿。」

大使館指出，該微博評論區被審查始於去年2月的「長頸鹿事件」。當時，中國股市不斷下跌，情緒激動的中國網友們在美國大使館一則有關保護長頸鹿的微博貼文下留言，批評北京當局的經濟治理和政治宣傳。「自那以後，他人一直在對我們在中國的社群媒體帳號上的評論進行過濾。」

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