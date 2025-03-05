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    誇張！ 父母想玩迪士尼設施 竟將孩童獨留手推車內丟路邊

    女網友日前於加州迪士尼樂園遊玩，孰料帶著孩子坐在椅子休憩時，驚訝發現一對父母為了排隊玩遊樂設施，竟將年幼孩子獨自留在手推車內。（圖擷自「keesha4rank」Tiktok、本報合成）

    女網友日前於加州迪士尼樂園遊玩，孰料帶著孩子坐在椅子休憩時，驚訝發現一對父母為了排隊玩遊樂設施，竟將年幼孩子獨自留在手推車內。（圖擷自「keesha4rank」Tiktok、本報合成）

    2025/03/05 14:24

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕誇張！美國1名女網友日前於加州迪士尼樂園遊玩，孰料帶著孩子坐在椅子休憩時，驚訝發現一對父母為了排隊玩遊樂設施，竟將年幼孩子獨自留在手推車內，並用小毯子覆蓋任其暴露陽光下，驚訝之餘將此拍攝影片上傳，影像曝光引發大量網友討論。

    綜合外媒報導，這名女網友上月19日於Tiktok發布影片，原PO帶著孩子至加州迪士尼遊玩，孰料坐在靠近遊樂設施「銀河守護隊之旅」（Guardians of the Galaxy Ride）的椅子休息時，發現前方有1台嬰兒車內毯子移動，仔細一相驚訝發現裡面有名孩童。

    這名女網友接著說，該名孩童父母為了排隊遊樂設施，將手推車推到牆後，其中1人還說「就在那裡放張椅子，擋住那一側」，她直言「為什麼有人會在玩遊樂設施時，將小嬰兒獨自留在嬰兒手推車？孩子父母到現在還沒回來」，隨後即刻將此情況告知迪士尼工作人員，園區保安人員隨後趕到現場查看處理。

    消息曝光後，部分曾在遊樂園工作網友稱，這樣的情況並非個案。有人說「我在環球影城工作時，曾遇過有個家庭竟將坐輪椅98歲的老奶奶丟在樂園大門，一待就是整天」、「我在DL度假區斷斷續續工作近20年了。這種事情經常發生，也讓我感到非常憤怒。我發現的第1個是嬰兒」，還有網友痛斥「太誇張了！我不在乎迪士尼有多『安全』，我絕不會讓我的孩子無人看管」。

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