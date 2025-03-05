美國睽違20年擬在英部署核武 專家：反制俄羅斯、強化嚇阻

萊肯希思皇家空軍基地（RAF Lakenheath）上空，美國空軍戰機在跑道上編隊飛行，留下一道道白色煙霧。（圖取自英國皇家空軍RAF官網）

2025/03/05 12:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《每日電訊報》報導，美國計劃近20年來首次將核武器重新部署至英國。根據美國科學家聯盟（FAS）的最新報告，位於英國薩福克郡的萊肯希思皇家空軍基地（RAF Lakenheath）已完成大規模升級工程，特別針對其22個封存核武掩體進行修繕與更新。此舉被視為美國對俄羅斯威脅的直接回應，旨在強化北約（NATO）的整體嚇阻能力。

報導指出，美國在歐洲部署核武的歷史始於冷戰時期。1954年，美國首次將核武器引入歐洲，萊肯希思基地便是其中之一。1980年代冷戰高峰期，該基地擁有33個核武掩體，可儲存多達132枚核彈，成為北約對抗蘇聯的重要據點。

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隨著冷戰結束與蘇聯解體，美國於2008年撤出在英國的最後一批核武，結束了數十年的部署。然而，近年國際局勢變化，尤其是俄羅斯2014年併吞克里米亞及2022年入侵烏克蘭，俄方頻繁發出核武警告並部署長程武器，讓北約感受到空前壓力，促使美國重新調整核武策略。

FAS的衛星影像顯示，萊肯希思基地的22個核武掩體已全面升級。這項工程自2021年起籌備，俄烏戰爭後進度顯著加快。北約2023年內部文件將英國列入「特殊武器」基地升級名單，五角大廈的2023年採購合約也顯示相關設施正在建設。升級工程強化掩體耐用性，新增先進監控與警報系統，並更新儲存與維護設施以適應現代核武需求。

此外，基地新建「安全宿舍」，確保負責核武安全的空軍人員能全天候待命，提升整體安全性與功能性。

專家分析，美國此舉旨在提升西方核武的存活率，使俄羅斯難以一次性摧毀所有目標，從而牽制其行動。雖然目前無證據顯示核武已進駐萊肯希思，但基地的升級使其能在未來危機中迅速接收從東歐轉移的核武，成為北約反制俄羅斯的關鍵節點。該基地駐有F-15E「打擊鷹」（Strike Eagle）與F-35A戰機，均具備搭載核武能力，為部署奠定硬體基礎。

目前，美國在歐洲其他國家（如義大利、土耳其等地）儲存約100枚B61-12型重力炸彈，當量最高達50千噸TNT，威力遠超廣島原子彈。

俄羅斯克里姆林宮迅速回應，稱此計畫若成真將視為「局勢升級」，並警告採取反制措施。俄方長期將北約軍事擴張視為安全威脅，立場強硬。這一計畫標誌著國際安全格局的重大轉變，美國與北約試圖通過核武部署回應新挑戰，維護地區穩定與戰略利益。然而，此舉也可能加劇美俄緊張關係，影響歐洲整體安全，後續發展值得關注。

萊肯希思皇家空軍基地（RAF Lakenheath）內，美國空軍地勤人員於2024年11月準備F-35A戰機的起飛作業。這款具核武搭載能力的戰機駐紮於該基地，作為美國計畫重啟核武能力的重要組成部分。

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