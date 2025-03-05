為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普削減聯邦政府開支 考慮出售司法部、FBI等總部大樓

    位於美國華盛頓特區的聯邦調查局（FBI）總部外有警車駐守。（路透）

    位於美國華盛頓特區的聯邦調查局（FBI）總部外有警車駐守。（路透）

    2025/03/05 12:27

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任以來大幅削減聯邦政府開支，最新消息是，部分具有標誌性的聯邦部門房地產可能會被出售，包括司法部總部、聯邦調查局（FBI）總部和舊郵政大樓等。

    《路透》報導，負責管理聯邦財產的美國總務署（General Services Administration，GSA）4日發布聲明表示，已確定有443處房地產「不是政府運營的核心」，可以出售，總面積超過8000萬平方英尺。

    美國總務署指出，出售這些房地產可能為政府每年節省4.3億美元（約新台幣141.2億元）的營運成本。

    據了解，部分建築如舊郵政大樓近期剛翻新，而另一些像FBI總部胡佛大樓則因為設施老舊急需更換。事實上，GSA早在2023年就宣布計劃在馬里蘭州新建FBI總部。

    其他可能被出售的名單包括：位於華府的能源部總部、農業部總部、美國紅十字會大樓等，GSA自家總部也在清單上。

    此外，清單還涉及其他多個位於芝加哥、亞特蘭大和洛杉磯等城市的主要辦公大樓。

    報導稱，這次潛在的房地產拋售計劃，是川普政府縮減聯邦規模的一部分，相信是由科技富豪馬斯克（Elon Musk）領導的「政府效率部門」（DOGE）主導。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播