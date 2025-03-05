川普削減聯邦政府開支 考慮出售司法部、FBI等總部大樓

位於美國華盛頓特區的聯邦調查局（FBI）總部外有警車駐守。（路透）

2025/03/05 12:27

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任以來大幅削減聯邦政府開支，最新消息是，部分具有標誌性的聯邦部門房地產可能會被出售，包括司法部總部、聯邦調查局（FBI）總部和舊郵政大樓等。

《路透》報導，負責管理聯邦財產的美國總務署（General Services Administration，GSA）4日發布聲明表示，已確定有443處房地產「不是政府運營的核心」，可以出售，總面積超過8000萬平方英尺。

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美國總務署指出，出售這些房地產可能為政府每年節省4.3億美元（約新台幣141.2億元）的營運成本。

據了解，部分建築如舊郵政大樓近期剛翻新，而另一些像FBI總部胡佛大樓則因為設施老舊急需更換。事實上，GSA早在2023年就宣布計劃在馬里蘭州新建FBI總部。

其他可能被出售的名單包括：位於華府的能源部總部、農業部總部、美國紅十字會大樓等，GSA自家總部也在清單上。

此外，清單還涉及其他多個位於芝加哥、亞特蘭大和洛杉磯等城市的主要辦公大樓。

報導稱，這次潛在的房地產拋售計劃，是川普政府縮減聯邦規模的一部分，相信是由科技富豪馬斯克（Elon Musk）領導的「政府效率部門」（DOGE）主導。

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