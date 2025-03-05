新娘剛說完「我願意」住家就爆炸！婚禮賓客離奇命喪火窟

伊利諾州一對新人在婚禮現場接獲住家被燒成廢墟的噩耗，家中6隻貓咪全數失蹤。（本報合成，擷取自X、GoFundMe）

2025/03/05 11:37

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國伊利諾州西塞羅鎮（Cicero）一對新婚夫妻選在西洋情人節（2月14日）隔天舉行婚禮，沒想到就在新娘艾勒妮（Eleni Vitos）剛說完「我願意」後，他們就接到噩耗得知家中突發爆炸，6隻愛貓全都不知去向。

綜合外媒報導，當地時間2月15日下午4時50分，新郎湯姆（Tom Davis）與新娘艾勒妮（Eleni Vitos）正在交換誓言，當新娘剛說完「我願意」，他們便接獲通知，位於西賽羅的公寓發生爆炸，惡火波及周圍11戶鄰居，所幸當時無人在家，未造成更多人員傷亡。

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艾勒妮表示，事發突然，她甚至來不及更換婚紗，便與丈夫匆忙趕回家。抵達現場時，整棟住宅已被大火吞噬，化成廢墟，而她最擔心的6隻貓全數失蹤。

警方在現場發現一具遺體，確認身分為31歲男賓客安東尼（Anthony Avila-Puebla）。警方指出， 安東尼在婚禮途中悄悄離開，帶著至少2罐易燃液體前往這對新婚夫妻的住處，隨後房屋發生大火，而他本人也沒有離開現場，疑似在爆炸中喪生。目前，當地警方已展開深入調查，以釐清安東尼的縱火動機。

艾勒妮透露，家人在事發前計劃進行房屋重建與轉讓保險，但爆炸發生時，保險尚未生效，使得他們瞬間陷入經濟困境。為了度過難關，夫妻倆透過募款網站「GoFundMe」發起募款活動，截至目前已籌得約6.2萬美元（約新台幣200萬）。

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